172. plenarna sjednica Ustavnog suda BiH zakazana za 2. i 3. juli

Plenarna sjednica Ustavnog suda BiH bit će održana 2. i 3. jula 2026. godine, s početkom u 9:30 sati.

Prema objavljenom dnevnom redu, sudije će razmatrati više tačaka, među kojima su usvajanje zapisnika s ranijih sjednica, rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH, predmeti iz apelacione nadležnosti, zahtjevi za donošenje privremenih mjera, kao i odluke o meritumu.

Posebnu pažnju privlače predmeti iz takozvane „U“ nadležnosti, među kojima je zahtjev Suda BiH za ocjenu kompatibilnosti Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH s Ustavom BiH i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima.

Na dnevnom redu je i zahtjev Osnovnog suda u Banjaluci koji se odnosi na ocjenu kompatibilnosti odredbi Zakona o plaćama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

172. plenarna sjednica Ustavnog suda BiH donosi i politički važne predmete

Ustavni sud BiH razmatrat će i zahtjev Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona BiH koji se odnosi na neizvršavanje odluka visokog predstavnika, kao i izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH.

Među predmetima je i zahtjev 27 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za ocjenu kompatibilnosti više akata koje su donijeli organi javne vlasti na nivou Federacije BiH, Zeničko-dobojskog kantona i Općine Vareš.

Sudije će razmatrati i više zahtjeva za donošenje privremenih mjera, među kojima su i predmeti koji se odnose na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, kao i zahtjevi Udruženja „Resursni Aarhus centar u BiH“.

Na dnevnom redu su i brojne odluke o meritumu u apelacionim predmetima, što znači da će Ustavni sud BiH na ovoj sjednici razmatrati širok spektar pitanja iz oblasti ustavnosti, ljudskih prava i izvršavanja ranije donesenih odluka.