72 primjedbe bez odgovora: Hoće li novi Zakon o radu sačekati izbore?

Ugovor na neodređeno kao pravilo, plaćena pauza u okviru osmosatnog radnog vremena i nova pravila za tržište rada. Ministarstvo tvrdi – Prednacrt je završen i njihov dio posla je okončan. Ali zakon još nije stigao ni na sjednicu Vlade.

„Što se nas tiče, mi smo svoje obaveze već odavno završili, sve što je bilo do Ministarstva, Ministarstvo je tome pristupilo na jedan vrlo kvalitetan način. Ovdje moram biti iskren i reći da na taj zakon nismo dobili mišljenja koja su neophodna kako bi on došao na sjednicu Vlade”, kazao je za RTV Slon Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

U njegovoj izradi od početka su učestvovali i predstavnici sindikata i poslodavaca. Ali nakon zajedničkog rada, Sindikat tvrdi da ne zna šta je od njegovih prijedloga završilo u tekstu

„Mi smo imali komisiju u Sindikatu i napravili smo jedan veliki broj sugestija, izmjena i primedbi, negdje oko 72 prijedloga ispred Sindikata. Dobili smo informaciju da je iz Udruženja poslodavaca bilo dosta tih primjedbi i poslije toga stvarno nismo dobili povratne informacije po tom pitanju, šta je prihvaćeno, šta nije”, kazao je Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.

Bez obzira na otvorene primjedbe, neka od rješenja u Prednacrtu već su jasno definisana. Među njima je i promjena pravila kod zaključivanja ugovora o radu.

„U novom zakonu o radu ugovor na neodređeno vrijeme postaje pravna praksa, dok će ugovor na određeno vrijeme biti definisan u izuzetnim slučajima koji bi trebali da budu pobrojani u samom zakonu. Dosta pažnje je proizvela i pauza koja bi trebala da uđe u osmosatno dnevno radno vrijeme”, kazao je ministar Delić.

Upravo je ograničavanje ugovora na određeno jedno od rješenja kojem se poslodavci protive. Tvrde da tržište zahtijeva veću fleksibilnost i da takav institut ne može biti sveden samo na izuzetne slučajeve.

„Prvenstveno pitanje ugovora o radu, dakle zadržavanje instituta ugovora na određeno vrijeme. Vidjeli smo da se to u prednacrtu praktično tretira kao izuzetak. Nemoguće da moderno poslovno okruženje funkcionira na taj način”, rekao je Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Otvorena su za poslodavce i pitanja plaćene pauze i otkaznih rokova, ali i pokušaj da se zakonom detaljno regulišu regres, topli obrok, prijevoz te naknade za noćni, smjenski i rad praznicima. Smatraju da bi dio tih pitanja i dalje trebalo uređivati kolektivnim ugovorima.

„Ovih četiri-pet stvari je nešto što mi smatramo ključno za rješavanje i zbog čega smatramo da zakon, što se poslodavaca tiče i našeg Upravnog odbora, nije spreman za dalju zakonodavnu i parlamentarnu proceduru, ali vidjet ćemo šta vlasti odluče”, dodao je Nenadić.

Između zahtjeva za većom sigurnošću zaposlenih i fleksibilnosti koju traže poslodavci, tek treba pronaći kompromis. A pogrešno postavljena pravila, upozorava ekonomska struka, mogu proizvesti i suprotan efekat.

„Vrlo je bitno napraviti balans u kontekstu prije svega unapređenja radničkih prava, ali kako bi ti radnici ostali i dalje konkurentni na tržištu rada jer, nažalost, nekada dobre namjere u kontekstu unapređenja radničkih prava mogu smanjiti konkurentnost datog radnika i ostaviti ga nezaposlenim, a to je najgori mogući rezultat određenog zakona”, rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Konačan tekst, međutim, još nije poznat. Prednacrt tek treba dobiti zeleno svjetlo Vlade, a potom proći oba doma Parlamenta. U Sindikatu ne očekuju da bi ta procedura mogla biti završena prije izbora. Zato će radnici na odgovor šta će od najavljenih prava zaista dobiti još čekati.