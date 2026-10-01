/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo prvi dan oktobra?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo prvi dan oktobra?

Umrla je Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u BiH.

Građani Federacije BiH ubuduće će određene usluge Porezne uprave FBiH moći koristiti elektronski, bez odlaska na šaltere i čekanja u redovima.

Bilbordi, reklame, predizborni skupovi i oglasi na društvenim mrežama u ovoj predizbornoj kampanju koštali su oko 11 miliona maraka.

Na Univerzitetu u Tuzli počela je nova akademska godina, a nakon završena sva tri upisna roka na studijske programe upisana su 224 studenta.

Nova akademska godina donijela je i nove generacije studenata na Univerzitet FINRA Tuzla.

U tuzlanskoj mjesnoj zajednici Simin Han otvoren je vrtić „Leptirić“, čime je mreža javnih predškolskih ustanova u gradu proširena na 14 objekata.

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla bit će održan jubilarni koncert Kulturno-umjetničkog društva „Lola“ iz Sarajeva, u okviru turneje „Decenijama“.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra od 20:45 sati na Bilinom polju u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija.