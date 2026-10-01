Lukavac sutra preuzima filter-stanicu „Modrac“, građanima omogućen obilazak

Ali Huremović
Lukavac sutra preuzima filter-stanicu „Modrac“, građanima omogućen obilazak

Grad Lukavac sutra će zvanično preuzeti filter-stanicu „Modrac“ i prateću vodovodnu infrastrukturu, nakon završetka jednog od ključnih koraka u postupku sticanja kontrole nad objektom značajnim za gradsko vodosnabdijevanje. Prema informacijama koje je danas objavio gradonačelnik Lukavca Edin Delić, za eksproprisane nekretnine i objekte bit će uplaćeno ukupno 3.145.898 KM.

Od tog iznosa 3.083.541 KM osigurano je sa nivoa Tuzlanskog kantona, dok je Grad Lukavac izdvojio 62.357 KM. Ranije je Vlada TK s Gradom Lukavac potpisala ugovor o namjenskom kapitalnom transferu od ukupno 5,3 miliona KM, kojim su obuhvaćeni kupovina i prenos filter-stanice sa pripadajućim plitkim bunarima, kao i drugi projekti vodne infrastrukture.

Današnji iznos odnosi se na završnu uplatu u postupku eksproprijacije, dok su raniji službeni dokumenti navodili procijenjenu vrijednost nekretnina i objekata od približno 3,15 miliona KM.

Filter-stanica „Modrac“ važna za vodosnabdijevanje Lukavca

Preuzimanje objekta trebalo bi Gradu Lukavac omogućiti veću kontrolu nad dijelom sistema od kojeg zavisi snabdijevanje grada vodom. Filter-stanica „Modrac“ sa pripadajućim bunarima dio je sistema prerade i distribucije pitke vode, a ranije je kao jedan od izvora gradskog vodosnabdijevanja navođeno i izvorište Toplice.

Iz Grada ovaj potez predstavljaju kao dio dugoročnog nastojanja da sistem vodosnabdijevanja bude stabilniji i da strateška infrastruktura bude pod većom kontrolom lokalne zajednice.

Proces ima i vezu sa stečajnim postupkom Koksare. Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik, sredstva od eksproprijacije ulaze u stečajnu masu i trebala bi doprinijeti izmirenju potraživanja radnika koji su ostali bez posla.

Primopredaja sutra, organizovan i prevoz za građane

Zvanična primopredaja filter-stanice „Modrac“ bit će održana sutra u 11 sati. Građanima će biti omogućen obilazak objekta od 11 do 14 sati.

Za zainteresovane je organizovan i autobuski prevoz. Polazak je planiran u 10:30 sati sa Autobuske stanice u Lukavcu prema filter-stanici.

Preuzimanje filter-stanice dio je šireg ciklusa ulaganja u vodnu infrastrukturu u Tuzlanskom kantonu. Vlada TK je ranije za Lukavac predvidjela 5,3 miliona KM za kupovinu i prenos ovog objekta te izgradnju i održavanje drugih vodnih objekata

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