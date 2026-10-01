Danas je Svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C

Svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C obilježava se danas, 1. oktobra, s ciljem skretanja pažnje na infekciju koja kod velikog broja oboljelih može godinama prolaziti bez simptoma. Stručnjaci zbog toga posebno naglašavaju značaj testiranja i ranog otkrivanja bolesti, jer pravovremeno liječenje može spriječiti ozbiljno oštećenje jetre.

Hepatitis C je zarazna bolest jetre koju uzrokuje virus hepatitisa C, HCV. Infekcija može biti akutna ili hronična, a jedna od njenih glavnih karakteristika jeste upravo činjenica da značajan broj zaraženih osoba nema izražene simptome.

Prema podacima koje je povodom Svjetskog dana svjesnosti o hepatitisu C pripremila dr. Rozalija Nedić, specijalista epidemiologije iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, infekcija može ostati neotkrivena godinama, dok postepeno oštećenje jetre može dovesti do ciroze i raka jetre.

Svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C upozorava na značaj testiranja

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, oko 47 miliona ljudi u svijetu živi s hroničnom HCV infekcijom.

U Federaciji Bosne i Hercegovine hepatitis C kontinuirano se registruje kroz sistem nadzora nad zaraznim bolestima. Od 2021. do 2025. godine godišnje je prijavljivano između 13 i 34 slučaja, dok su tokom 2025. godine registrovana 32 slučaja.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH upozoravaju da prijavljeni slučajevi ne moraju predstavljati stvarni broj osoba koje žive s infekcijom. Budući da bolest često dugo prolazi bez simptoma, broj otkrivenih slučajeva u velikoj mjeri zavisi od dostupnosti i obuhvata testiranja.

Kako se prenosi hepatitis C?

Virus hepatitisa C prenosi se prvenstveno kontaktom sa zaraženom krvlju. Do infekcije može doći dijeljenjem igala i drugog pribora za injektiranje droga, korištenjem nedovoljno sterilizovanog medicinskog ili drugog pribora kojim se narušava integritet kože, kao i direktnim izlaganjem zaraženoj krvi.

Moguć je i prijenos s majke na dijete te seksualnim putem, posebno u situacijama u kojima postoji izlaganje krvi.

Virus se ne prenosi uobičajenim svakodnevnim kontaktom, poput zagrljaja i poljubaca, niti hranom, vodom ili zajedničkim korištenjem hrane i pića.

Simptomi mogu izostati godinama

Većina osoba u početku nema simptome. Kada se pojave, mogu uključivati umor, povišenu temperaturu, gubitak apetita, mučninu, povraćanje, bolove u stomaku i zglobovima, tamnu mokraću te žutilo kože i bjeloočnica.

Kod hronične infekcije simptomi mogu dugo izostajati, sve dok se ne razvije ozbiljnije oštećenje jetre.

Protiv hepatitisa C ne postoji vakcina, zbog čega se prevencija zasniva na sprječavanju kontakta sa zaraženom krvlju, korištenju sterilnog pribora u medicinskim, stomatološkim, tattoo i piercing postupcima, sigurnijem seksualnom ponašanju te testiranju osoba koje su mogle biti izložene infekciji.

Više od 95 posto oboljelih može biti izliječeno

Hepatitis C danas se uspješno liječi direktno djelujućim antivirusnim lijekovima, kojima se može izliječiti više od 95 posto oboljelih.

Upravo zato rano otkrivanje ima posebno značenje. Testiranjem je moguće otkriti infekciju prije razvoja ciroze, raka jetre i drugih ozbiljnih komplikacija te pravovremeno započeti terapiju.