Bolesti ovisnosti ne odnose se samo na alkohol i droge, već sve više obuhvataju probleme povezane s kockanjem, prekomjernim korištenjem interneta i videoigara te kompulzivnom kupovinom, na šta novim informativno-edukativnim materijalima upozorava Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Zavod je pripremio nove letke i postere s informacijama o različitim oblicima ovisnosti, njihovim posljedicama i rizicima kojima mogu biti izložene različite kategorije stanovništva.

Posebna pažnja posvećena je ovisnosti o alkoholu i zloupotrebi droga, a kod korištenja droga upozorava se i na povećan rizik od prijenosa hepatitisa B i C. Istovremeno, među problemima na koje se želi skrenuti pažnja nalaze se i kockanje, ovisnost o internetu i videoigrama te kompulzivna kupovina.

Time se ukazuje da bolesti ovisnosti mogu imati različite oblike i da se određena ponašanja, iako se u početku mogu činiti bezazlenim, mogu razviti u problem koji utiče na svakodnevni život pojedinca.

Uz materijale posvećene ovisnostima, Zavod je pripremio i sadržaje kojima građane podsjeća na značaj redovne fizičke aktivnosti.

Kod djece i mladih redovno kretanje doprinosi jačanju mišića i kostiju, boljoj kondiciji i raspoloženju te razvoju zdravih navika. Kod odraslih fizička aktivnost može pomoći u očuvanju zdravlja i energije, smanjiti rizik od niza hroničnih bolesti te pozitivno uticati na kvalitet života.

Informativni i promotivni materijali distribuiraju se putem zdravstvenih ustanova, partnerskih organizacija, javnih prostora i medija, ali i putem zvaničnih digitalnih kanala Zavoda za javno zdravstvo FBiH.