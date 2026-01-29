HPV imunizacija ključna u prevenciji karcinoma grlića maternice

Januar je mjesec podizanja svijesti o karcinomu grlića maternice, jednom od najčešćih malignih oboljenja kod žena, čiji je glavni uzročnik humani papiloma virus (HPV). Najefikasnija zaštita od HPV infekcije je imunizacija, poručeno je sa okruglog stola „HPV imunizacija: znanje, povjerenje, prevencija“, koji je 27. januara organizovao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Učesnike okruglog stola pozdravio je direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH doc. dr. sc. prim. Siniša Skočibušić, dr. med., ističući da je uvođenje HPV imunizacije jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih iskoraka u Federaciji BiH.

Naglasio je da se radi o preventivnoj mjeri koja spašava živote, predstavlja ulaganje u zdravlje budućih generacija i dugoročno rasterećuje zdravstveni sistem. Tom prilikom zahvalio je domaćim i međunarodnim partnerima na doprinosu jačanju imunizacijskog programa.

Podrška Federalnog ministarstva zdravstva

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva za javno zdravlje prim. dr. Goran Čerkez istakao je da je Zavod za javno zdravstvo FBiH ostvario značajan napredak u osiguravanju dostupnosti novih vakcina za djecu i odrasle, naglašavajući važnost kontinuiranog unapređenja programa imunizacije protiv HPV-a.

Primjeri dobre prakse i uloga međunarodnih partnera

Voditeljica Sekcije za zdravstvo UNICEF-a BiH mr. sc. Jela Aćimović, dr. med., predstavila je kampanju koju su UNICEF BiH i UNFPA, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i uz podršku Zavoda za javno zdravstvo FBiH, proveli u školama u Kantonu Sarajevo.

Kako je navela, kampanja je rezultirala imunizacijom više od 1.500 djece i mladih protiv HPV-a, uz očekivanje da se ovakav model informisanja i edukacije proširi i na druge dijelove Bosne i Hercegovine.

Skoro 15.000 doza HPV vakcine u tri godine

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa, dr. med., podsjetio je da je HPV vakcina u imunizacijski program Federacije BiH uvedena prije tri godine.

„Riječ je o jednoj od najznačajnijih preventivnih mjera u modernoj medicini, koja može značajno smanjiti obolijevanje od karcinoma vrata maternice, ali i drugih karcinoma povezanih s HPV infekcijom“, istakao je Musa.

Prema njegovim riječima, u protekle tri godine dato je gotovo 15.000 doza HPV vakcine, uz kontinuirani porast obuhvata imunizacijom.

Ko ima pravo na besplatnu HPV imunizaciju u 2026. godini

Programom imunizacije za 2026. godinu predviđeno je da vakcina protiv HPV-a bude besplatno dostupna adolescentima uzrasta od 13 do 14 godina. U skladu s raspoloživim količinama, imunizacija je omogućena osobama od devet do 26 godina, pri čemu su adolescenti do 18 godina prioritetna grupa za nadoknadnu imunizaciju.

Iz Zavoda naglašavaju da vakcinacija smanjuje rizik od infekcije, ali ne isključuje potrebu za redovnim preventivnim ginekološkim pregledima.

Vakcinacija

Iskustva iz prakse: razgovor s roditeljima ključan

Specijalista pedijatrije iz Doma zdravlja Vitez dr. Pamela Kapetanović Goluža istakla je da je u radu s roditeljima ključno graditi partnerski odnos i pružiti tačne, naučno utemeljene informacije o sigurnosti i učinkovitosti HPV vakcine.

Naglasila je da se roditelji često suočavaju s mitovima i dezinformacijama, zbog čega je, osim zdravstvenih ustanova, važno koristiti i škole kao prostor za otvoren dijalog, uz podršku nevladinog sektora i lokalne zajednice.

„Danas živimo u vremenu kada imamo vakcinu protiv karcinoma. Rano cijepljenje omogućava potpuni imunološki odgovor i najbolju zaštitu“, poručila je dr. Kapetanović Goluža.

Kampanja „Mali korak za veliku sigurnost“

Tokom januara Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi javnozdravstvenu i edukativnu kampanju „Mali korak za veliku sigurnost“, s ciljem povećanja informisanosti i obuhvata imunizacijom protiv HPV-a.

U okviru kampanje organizovani su Dani otvorenih vrata, tokom kojih se roditelji i mladi do 26 godina mogu informisati o mogućnostima HPV imunizacije i mjestima gdje se ona provodi.

