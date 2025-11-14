Zavod za javno zdravstvo FBiH predstavio novi Vodič za zdravu ishranu odraslih

Ali Huremović

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, predstavio je novi Vodič za zdravu ishranu odraslih, dokument koji donosi savremene, naučno utemeljene smjernice za očuvanje zdravlja kroz pravilnu prehranu.

Vodič je rezultat višegodišnjeg rada stručnjaka iz oblasti epidemiologije, nutricionizma i javnog zdravstva, a temelji se na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, FAO-a te brojnim relevantnim međunarodnim dokumentima. Sadrži jasno strukturirane savjete o uravnoteženoj ishrani, načinu zamjene loših prehrambenih navika zdravijim izborima te o razumijevanju uloge hrane u prevenciji bolesti.

Ravnatelj Zavoda Siniša Skočibušić poručio je da je zdravlje građana jedan od ključnih prioriteta javnozdravstvenog sistema, posebno u vremenu kada nezarazne hronične bolesti prednjače kao uzroci obolijevanja i smrtnosti. Naglasio je da se prevenciji mora pristupiti ozbiljno, a pravilna ishrana u tome zauzima centralno mjesto. Novi vodič, kako je rekao, nudi građanima pouzdane i jednostavne preporuke za svakodnevnu primjenu, uz poseban naglasak na stvaranje boljeg okruženja i dostupnosti kvalitetne hrane.

Voditeljica Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Aida Filipović Hadžiomeragić istakla je da je izrada ažuriranog izdanja predviđena zakonodavnim i strateškim dokumentima Federacije BiH u oblasti ishrane i javnog zdravlja. Smjernice su prilagođene najnovijim istraživanjima, stanju uhranjenosti odrasle populacije te zdravstvenim pokazateljima vezanim za hronične bolesti i bolesti prenosive hranom.

U izradi vodiča korišteni su tehnički dokumenti Svjetske zdravstvene organizacije i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), kao i analiza prehrambenog okruženja i navika stanovništva Federacije BiH. Produkciju vodiča finansijski je podržao Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.

Vodič je namijenjen zdravstvenim radnicima, obrazovnim ustanovama i donosiocima odluka, a dostupan je i građanima na zvaničnoj stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

