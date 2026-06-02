WHO: Smanjen broj sumnjivih slučajeva ebole u Kongu

Ebola je potvrđena kod 321 osobe u Demokratskoj Republici Kongo, dok je broj sumnjivih slučajeva smanjen nakon dodatnih provjera i istraga, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prema posljednjim informacijama, u Kongu je evidentirano 116 sumnjivih slučajeva, što je znatno manje u odnosu na ranije podatke, kada se govorilo o više stotina slučajeva koji su bili pod istragom.

U Kongu potvrđeno 48 smrtnih slučajeva

Svjetska zdravstvena organizacija navela je da je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno 48 smrtnih slučajeva povezanih s potvrđenim slučajevima ebole, dok se šest osoba oporavilo.

Smanjenje broja sumnjivih slučajeva rezultat je dodatnih provjera, nakon kojih su pojedini ranije prijavljeni slučajevi isključeni.

Novi slučajevi i u Ugandi

Ebola je registrovana i u Ugandi, gdje su zdravstvene vlasti potvrdile nove slučajeve zaraze.

Prema informacijama koje su objavile zdravstvene institucije, novi slučajevi potvrđeni su među osobama koje su bile u kontaktu s ranije potvrđenim pacijentima.

Epidemija se i dalje prati

Iako je broj sumnjivih slučajeva u Kongu smanjen, zdravstvene organizacije nastavljaju pratiti situaciju jer se radi o epidemiji koja zahtijeva stalni nadzor, testiranje i praćenje kontakata.

Ebola se u ovoj epidemiji povezuje sa sojem Bundibugyo, za koji trenutno ne postoji odobrena specifična vakcina, što dodatno otežava odgovor zdravstvenih službi.