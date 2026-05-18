Ebola proglašena međunarodnom zdravstvenom krizom: Šta građani BiH trebaju znati?

Ebola je ponovo izazvala zabrinutost nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje bolesti u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi javnozdravstvenom krizom od međunarodne važnosti.

Prema podacima WHO-a, do 16. maja prijavljeno je osam laboratorijski potvrđenih slučajeva, 246 sumnjivih slučajeva i 80 sumnjivih smrtnih slučajeva u pokrajini Ituri u DR Kongu, dok su u Ugandi potvrđena dva slučaja, od kojih je jedan završio smrtnim ishodom.

Načelnica Klinike za infektivne bolesti UKC-a RS Antonija Verhaz pojasnila je da je ebola infektivna bolest s visokom smrtnošću, koja se prenosi sa životinje na čovjeka, ali i direktnim kontaktom među ljudima.

“Stanovništvo dolazi u kontakt sa životinjama i na taj način se širi, a prenosi se sa čovjeka na čovjeka”, navela je Verhaz gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Ona je dodala da je BiH, kao i regija, područje niskog rizika, ali da zdravstveni sistemi uvijek moraju biti spremni na reakciju. Prema njenim riječima, postoji strah da se bolest iz Ugande i Konga proširi na druge zemlje.

WHO je saopćio da je riječ o bolesti izazvanoj virusom Bundibugyo, vrstom ebole za koju trenutno ne postoji licencirana vakcina niti specifična terapija, iako rana potporna njega može biti ključna za preživljavanje.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti pozvao je na hitnu regionalnu koordinaciju, posebno zbog prekograničnog kretanja stanovništva između DR Konga i Ugande. Prvi potvrđeni slučaj u Ugandi odnosio se na muškarca iz Konga koji je preminuo u Kampali.

Ebola je teška virusna bolest koja može izazvati visoku temperaturu, opću slabost, bolove, krvarenja i otkazivanje organa. Virus se prenosi direktnim kontaktom s tjelesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja, a prvi put je identifikovan 1976. godine u centralnoj Africi.

Najveća epidemija ebole zabilježena je u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je umrlo više od 11.000 ljudi. Iako su posljednjih godina razvijene vakcine i terapije za pojedine sojeve, one se ne odnose na soj Bundibugyo koji je sada registrovan u DR Kongu i Ugandi.