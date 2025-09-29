Panleukopenija kod mačaka se ponovo širi: Kako prepoznati simptome i šta poduzeti

Panleukopenija kod mačaka: ozbiljno virusno oboljenje od kojeg oboljevaju mačići

Panleukopenija kod mačaka, poznata i kao mačja kuga, ponovo je potvrđena u našoj regiji, upozoravaju veterinari. Riječ je o ozbiljnoj i vrlo zaraznoj virusnoj bolesti koja se posebno brzo širi među mačićima i nevakcinisanim životinjama. Bolest izaziva virus koji napada ćelije odgovorne za odbranu organizma, zbog čega mačke postaju izuzetno osjetljive na infekcije.

Prvi simptomi panleukopenije kod mačaka obično se javljaju iznenada. Životinja naglo postaje malaksala, gubi apetit i energiju. Vrlo često dolazi do naglog skoka temperature, povraćanja i proljeva koji može biti krvav. Vlasnici primjećuju i da mačka brzo gubi na težini, a dehidracija nastupa već nakon nekoliko sati. Ovo su alarmantni znakovi koji zahtijevaju hitan odlazak veterinaru.

Panleukopenija kod mačaka: Ima li lijeka?

Liječenje panleukopenije kod mačaka ne podrazumijeva lijek koji uništava virus, već intenzivnu potporu organizmu. Veterinari koriste infuzije kako bi spriječili dehidraciju, lijekove protiv povraćanja i antibiotike radi zaštite od sekundarnih infekcija. Ishod u velikoj mjeri zavisi od starosti mačke, jačine imuniteta i brzine reakcije vlasnika. Kod mačića i nevakcinisanih životinja bolest često ima težak tok, ali uz pravovremenu veterinarsku pomoć šanse za preživljavanje postoje.

Najbolja zaštita ostaje prevencija. Vakcinacija značajno smanjuje rizik od obolijevanja i osigurava dugotrajan imunitet. Stručnjaci savjetuju da vlasnici redovno vakcinišu svoje ljubimce i obrate pažnju na higijenu prostora, jer virus može opstati u okolini i više mjeseci.

