Garfield slavi 48. rođendan: Lijeni mačak koji je osvojio svijet

Garfield danas slavi 48. rođendan, a legendarni narandžasti mačak i nakon gotovo pola stoljeća ostaje jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih strip junaka na svijetu.

Bucmast, džangrizav, lijen i uvijek spreman na ciničan komentar, Garfield je od prvog pojavljivanja 19. juna 1978. godine postao mnogo više od lika iz stripa. Njegove navike, ljubav prema lazanjama, mržnja prema ponedjeljku i vječna potreba za odmorom učinile su ga likom u kojem su se prepoznale generacije čitatelja.

Autor stripa Jim Davis prvi put je javnosti predstavio Garfielda kroz kratke novinske stripove u kojima su se, uz njega, pojavili i njegov vlasnik Jon Arbuckle te pas Odie. Ono što je počelo kao jednostavna priča o mačku koji voli hranu, san i sarkazam, ubrzo je preraslo u globalni fenomen.

Garfield kao simbol svakodnevnog humora

Garfield je poseban upravo po tome što njegov humor dolazi iz običnih životnih situacija. On ne voli obaveze, ne podnosi dijete, izbjegava vježbanje i najradije bi cijeli dan proveo ispred televizora ili u krevetu. Upravo zbog toga postao je blizak publici širom svijeta.

Njegova rečenica o ponedjeljku vremenom je postala dio popularne kulture. Garfield ne mrzi samo početak radne sedmice, on mrzi sve što ga tjera da napusti udobnost i suoči se s obavezama. Zbog toga ga mnogi doživljavaju kao duhovitog predstavnika vlastitog umora, lijenosti i potrebe za predahom.

Iako je često sebičan i zajedljiv, Garfield nikada nije izgubio šarm. Naprotiv, upravo su te mane od njega napravile lik koji nije savršen, ali je zato zabavan, prepoznatljiv i blizak publici.

Od novinskog stripa do svjetskog fenomena

Tokom godina Garfield je iz novinskih stripova prešao na televiziju, film, knjige, slikovnice, videoigre i reklame. Postao je jedan od najuspješnijih strip likova svih vremena, a njegovo ime upisano je i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najrasprostranjeniji strip na svijetu.

Na vrhuncu popularnosti strip o Garfieldu objavljivan je u više od 2.500 publikacija širom planete. To najbolje pokazuje koliko je narandžasti mačak uspio prevazići granice jezika, kultura i generacija.

Garfield je lik koji ne mora mnogo govoriti da bi bio duhovit. Njegov izraz lica, odnos prema Jonu, zadirkivanje Odieja i stalno nezadovoljstvo svijetom oko sebe dovoljni su da čitatelj prepozna njegov karakter.

Ljubav prema lazanjama i mržnja prema ponedjeljku

Kada se spomene Garfield, prva asocijacija za mnoge su lazanje. Njegova opsesija ovim jelom postala je jedan od zaštitnih znakova stripa.

Uz lazanje, Garfield voli kafu, spavanje, televiziju i nerad, dok s druge strane ne podnosi budilnike, dijete, kupanje, pauke i vježbanje.

Posebno mjesto u njegovom svijetu ima plišani medvjedić Pooky, njegov najbolji drug i predmet rijetke nježnosti koju Garfield pokazuje. Tu je i Arlene, ružičasta mačka iz komšiluka, prema kojoj Garfield gaji simpatije, iako ih često prikriva zadirkivanjem i svojim dobro poznatim stavom.

Upravo ta kombinacija cinizma, lijenosti, samoljublja i povremene emotivnosti učinila je Garfielda likom koji traje. On je mačak koji se mijenjao kroz formate i generacije, ali nikada nije izgubio ono po čemu ga publika pamti.

Garfield i danas ima publiku širom svijeta

Iako je prošlo 48 godina od njegovog prvog pojavljivanja, Garfield i dalje ima svoje mjesto u popularnoj kulturi. Nove generacije ga upoznaju kroz animirane sadržaje, filmove i internet, dok ga stariji pamte iz novinskih stripova i televizijskih serijala.

Njegova popularnost pokazuje da dobar humor ne zastarijeva lako. Garfield i danas govori ono što mnogi misle, ali rijetko izgovaraju naglas.

Ne želi ustati rano, ne želi raditi više nego što mora, ne želi se odreći hrane koju voli i nema namjeru glumiti da je oduševljen svijetom oko sebe.

Zbog toga njegov 48. rođendan nije samo podsjećanje na jedan strip, već i na lik koji je postao dio svakodnevice miliona ljudi. Garfield je ostao vjeran sebi, lijen, zajedljiv, gladan i neodoljivo šarmantan.

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