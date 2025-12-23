Četiri stvari u stanu koje mogu biti kobne za mačke

Mačke koje žive u zatvorenom prostoru često se smatraju sigurnima od vanjskih opasnosti, ali upravo dom može skrivati ozbiljne prijetnje po njihovo zdravlje.

Prema upozorenju veterinara Amir Anvari, neke svakodnevne supstance i predmeti koje ljudi koriste bez razmišljanja mogu za mačke biti izuzetno otrovni, pa čak i smrtonosni.

Lijekovi koji su bezazleni za ljude, a opasni za mačke

Jedna od najvećih opasnosti u domaćinstvu su lijekovi. Paracetamol, koji se često koristi protiv bolova i temperature kod ljudi, za mačke je izrazito toksičan.

Već vrlo mala količina može dovesti do raspada crvenih krvnih zrnaca, jake slabosti i, u težim slučajevima, smrtnog ishoda. Slična opasnost prijeti i od ibuprofena te drugih protuupalnih lijekova, jer kod mačaka mogu izazvati teška oštećenja bubrega i naglo pogoršanje zdravstvenog stanja.

Namirnice koje ne bi smjele biti u blizini

Iako se bijeli luk često smatra zdravom i prirodnom namirnicom, za mačke on predstavlja ozbiljan rizik. Isto važi i za crveni luk. Ove biljke, bez obzira na oblik i količinu, mogu uzrokovati razgradnju crvenih krvnih zrnaca kod mačaka, što vodi ka anemiji i drugim teškim komplikacijama.

Posebno je važno naglasiti da se bijeli luk ponekad koristi kao prirodni preparat protiv parazita, ali takva praksa može imati opasne posljedice po kućne ljubimce.

Cvijeće koje može biti smrtonosno

Ljiljani su čest ukras u stanovima i poklonima, ali za mačke predstavljaju jednu od najopasnijih biljaka. Svaki njihov dio je otrovan, latice, listovi, polen, pa čak i voda u kojoj stoje.

Kontakt ili gutanje može dovesti do teškog trovanja i brzog zatajenja bubrega, zbog čega se savjetuje da se ljiljani u potpunosti uklone iz doma u kojem žive mačke.

Pažnja vlasnika i svijest o ovim opasnostima mogu napraviti ključnu razliku između sigurnog doma i ozbiljne zdravstvene prijetnje za mačku.