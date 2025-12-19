Evo zašto mačka trči noću i budi vas iz sna

Ako imate mačku kao kućnog ljubimca, velika je vjerovatnoća da vas je barem jednom iz dubokog sna prenulo lupanje, trčanje i nagli skokovi, zbog kojih se čini da kroz dnevni boravak prolazi krdo, a ne jedna mala mačka.

Kada mačka trči noću, ona to ne radi kako bi vas izluđivala, niti je riječ o neobičnom ili zabrinjavajućem ponašanju, već o snažnom, urođenom instinktu koji se aktivira u pogrešno vrijeme, barem iz ljudske perspektive.

Mačke su po prirodi krepuskularna bića, što znači da su najaktivnije u zoru i sumrak. Iako se često misli da su noćne životinje, njihov unutrašnji sat govori im da je upravo noć idealno vrijeme za kretanje, istraživanje i zamišljeni lov, posebno ako su veći dio dana prespavale dok ste vi bili van kuće.

Šta se zapravo dešava kada mačka trči noću

Stručnjaci ovo ponašanje nazivaju FRAP, odnosno periodi frenetične, nasumične aktivnosti, u svakodnevnom govoru poznati kao „zoomies“.

Kada mačka trči noću, ona zapravo oslobađa nakupljenu energiju, jer je tokom dana mirovala i njeno tijelo sada traži akciju. U tim trenucima aktivira se instinkt lovca, mačka juri nevidljivi plijen, naglo mijenja pravac i skače, sve kao dio biološke pripreme za lov.

Ponekad okidač može biti i blaga nelagoda, poput svraba ili ujeda buve, ali u najvećem broju slučajeva riječ je o višku energije koji mora negdje izaći. Važno je znati da mačka trči noću jer slijedi prirodni ritam, a ne zato što nešto nije u redu s njom.

Kako smanjiti noćno trčanje i vratiti miran san

Umjesto vikanja, zatvaranja vrata ili kažnjavanja, daleko efikasnije je promijeniti večernju rutinu. Ključ je u tome da se imitira prirodni ciklus mačke, lov, obrok, pa odmor. Intenzivna igra pred spavanje, u kojoj mačka trči, skače i „lovi“ igračku, pomaže joj da potroši energiju.

Nakon toga, obrok ima smirujući učinak, jer se u prirodi nakon jela tijelo priprema za san.

Ako reagujete na noćnu buku ustajanjem i obraćanjem pažnje, mačka vrlo brzo nauči da trčanje donosi vašu reakciju.

Kada shvatite da mačka trči noću jer traži aktivnost ili kontakt, lakše je prilagoditi se i promijeniti navike. Uz malo igre, pun stomak i dosljednu rutinu, noćni stampedo se često pretvara u tiho predenje i miran san, kako za vašu mačku, tako i za vas.