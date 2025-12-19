Evo zašto mačka trči noću i budi vas iz sna

Edina Rizvić Aščić
Zašto mačka trči noću i budi vas iz sna: objašnjenje koje ima smisla
Foto: Pexels

Ako imate mačku kao kućnog ljubimca, velika je vjerovatnoća da vas je barem jednom iz dubokog sna prenulo lupanje, trčanje i nagli skokovi, zbog kojih se čini da kroz dnevni boravak prolazi krdo, a ne jedna mala mačka.

Kada mačka trči noću, ona to ne radi kako bi vas izluđivala, niti je riječ o neobičnom ili zabrinjavajućem ponašanju, već o snažnom, urođenom instinktu koji se aktivira u pogrešno vrijeme, barem iz ljudske perspektive.

Mačke su po prirodi krepuskularna bića, što znači da su najaktivnije u zoru i sumrak. Iako se često misli da su noćne životinje, njihov unutrašnji sat govori im da je upravo noć idealno vrijeme za kretanje, istraživanje i zamišljeni lov, posebno ako su veći dio dana prespavale dok ste vi bili van kuće.

Šta se zapravo dešava kada mačka trči noću

Stručnjaci ovo ponašanje nazivaju FRAP, odnosno periodi frenetične, nasumične aktivnosti, u svakodnevnom govoru poznati kao „zoomies“.

Kada mačka trči noću, ona zapravo oslobađa nakupljenu energiju, jer je tokom dana mirovala i njeno tijelo sada traži akciju. U tim trenucima aktivira se instinkt lovca, mačka juri nevidljivi plijen, naglo mijenja pravac i skače, sve kao dio biološke pripreme za lov.

Ponekad okidač može biti i blaga nelagoda, poput svraba ili ujeda buve, ali u najvećem broju slučajeva riječ je o višku energije koji mora negdje izaći. Važno je znati da mačka trči noću jer slijedi prirodni ritam, a ne zato što nešto nije u redu s njom.

Kako smanjiti noćno trčanje i vratiti miran san

Umjesto vikanja, zatvaranja vrata ili kažnjavanja, daleko efikasnije je promijeniti večernju rutinu. Ključ je u tome da se imitira prirodni ciklus mačke, lov, obrok, pa odmor. Intenzivna igra pred spavanje, u kojoj mačka trči, skače i „lovi“ igračku, pomaže joj da potroši energiju.

Nakon toga, obrok ima smirujući učinak, jer se u prirodi nakon jela tijelo priprema za san.

Ako reagujete na noćnu buku ustajanjem i obraćanjem pažnje, mačka vrlo brzo nauči da trčanje donosi vašu reakciju.

Kada shvatite da mačka trči noću jer traži aktivnost ili kontakt, lakše je prilagoditi se i promijeniti navike. Uz malo igre, pun stomak i dosljednu rutinu, noćni stampedo se često pretvara u tiho predenje i miran san, kako za vašu mačku, tako i za vas.

 

pročitajte i ovo

Magazin

Panleukopenija kod mačaka se ponovo širi: Kako prepoznati simptome i šta...

Magazin

Međunarodni dan pasa: Barak i tornjak kao ponos BiH, dalmatinac u...

Magazin

Vrućine i kućni ljubimci: Kada ljeto postane opasno, kako pomoći

Magazin

Danas je Svjetski dan mačaka, evo zašto zaslužuju posebno mjesto u...

Magazin

Mačke imaju “ugrađen GPS”, mogu se vratiti i do 100 km

Magazin

Odgovorno vlasništvo: zašto je kastracija i sterilizacija čin brige, a ne...

Magazin

Jednostavan trik za pranje posteljine: Ovako čaršavi više neće biti izgužvani

Magazin

Pritisak na ovu tačku može ublažiti jake bolove i vrtoglavicu, trik koji koristi vojna medicina

Magazin

Otkriveno koji sok ublažava bolove u zglobovima

Magazin

Savjeti za ishranu: Kako jesti puno i ostati vitak

Magazin

Zašto se ježimo, odgovor koji krije tijelo i nosi tragove naših predaka

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]