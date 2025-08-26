Međunarodni dan pasa obilježava se 26. augusta širom svijeta, a taj datum sve češće se koristi ne samo da se podsjetimo na ljubav i odanost koju psi pružaju, nego i da govorimo o odgovornosti čovjeka prema njima. Stoga, neka i ovaj tekst bude poticaj da razmislimo o udomljavanju, o zaštiti napuštenih pasa i o tome kako pas nije stvar nego biće kojem dugujemo pažnju i njegu. Na međuanrodni dan pasa upoznajte i dvije autohtone bosasnkohercegovačke pasmine najboljeg čovjekovog prijatelja.

Zašto Međunarodni dan pasa podsjeća na udomljavanje

Na ulicama naših gradova i sela i dalje je previše napuštenih pasa. Udruženja za zaštitu životinja godinama apeliraju da je najbolji način pomoći upravo udomljavanje. Umjesto kupovine, pružanje doma psu iz azila znači spašavanje života i davanje nove šanse biću koje će uzvratiti odanošću i privrženošću. Međunarodni dan pasa prilika je da se naglasi ova poruka, jer svaka porodica koja odluči otvoriti vrata jednom napuštenom psu mijenja i vlastiti život.

Barak – autohtoni bosanskohercegovački lovački pas

Bosanski oštrodlaki gonič, poznat kao barak, jedna je od dvije autohtone pasmine Bosne i Hercegovine. Nastao je križanjem lokalnih goniča sa pasminama koje su u naše krajeve donijeli austrougarski lovci. Ime je dobio po svojoj oštroj, gustoj i pomalo „raščupanoj“ dlaci koja ga štiti od hladnoće, kiše i snijega. Barak je srednje velik pas snažnih mišića, izuzetnog njuha i strpljenja, zbog čega je idealan za lov u šumovitim i brdovitim predjelima. Iako je poznat po radnim sposobnostima, barak je i porodični pas, privržen ljudima i vrlo društven, pa danas sve više zauzima mjesto i u dvorištima ljubitelja domaćih pasmina.

Tornjak – autohtoni čuvar planinskih pašnjaka

Tornjak je druga autohtona bosanskohercegovačka pasmina, a njegovi korijeni sežu duboko u srednjovjekovlje. Bio je nezaobilazan čuvar stada na planinskim pašnjacima, gdje je stoljećima štitio ovce i goveda od vukova i medvjeda. Masivan, ali plemenitog izgleda, tornjak je poznat po smirenosti i odanosti. Ono što ga čini posebnim jeste instinkt da samostalno procjenjuje situaciju; tornjak reaguje samo kada je prijetnja stvarna, a prema ljudima i djeci pokazuje nevjerovatnu nježnost. Danas se smatra ne samo izvrsnim čuvarem nego i psom koji odražava snagu i tradiciju bosanskih planina.

Zajednički simboli BiH predstavljeni i na markicama

Autohtone bosanskohercegovačke pasmine barak i tornjak uvrštene su u ediciju poštanskih markica BH Pošte. Time su postale i dio filatelijskog nasljeđa, gdje se kroz vizuelni prikaz čuva uspomena na pse koji stoljećima prate ljude na našim prostorima. Ovo priznanje dodatno naglašava njihovu vrijednost i značaj, ne samo u kinologiji nego i u kulturnom identitetu Bosne i Hercegovine.

Dalmatinac – pas koji je postao simbol cijele obale

U susjednoj Hrvatskoj posebno mjesto zauzima dalmatinac, pasmina koja je postala simbol Dalmacije i prepoznatljiv znak na svjetskoj kinološkoj mapi. Crno-bijele šare i elegantan stav donijeli su mu veliku popularnost, a manifestacije posvećene upravo dalmatincu održavaju se svake godine. U Zaostrogu, selu koje se s ponosom naziva domom dalmatinskog psa, okupljaju se ljubitelji ove pasmine kroz programe u kojima se slave tradicija i ljepota. „Dalmatiner Day“ (održavaju se diljem Makarske rivijere) i druge manifestacije pokazuju kako pasmina može postati i ambasador jednog kraja, privlačeći turiste i šireći priču o vezi čovjeka i psa.

Psi mijenjaju naše živote više nego što mislimo

Iza svake pasmine krije se priča, a iza svakog psa cijeli svijet emocija. Naučne studije potvrđuju da život s psima smanjuje stres, potiče fizičku aktivnost i jača osjećaj povezanosti. Psi osjećaju ljudske emocije, a u brojnim terapijskim programima koriste se kao podrška osobama koje se suočavaju s bolešću ili poteškoćama u razvoju. Ujedno, u historiji mnogi psi ostali su zapamćeni po hrabrosti; od ratnih pasa do onih koji spašavaju ljude u ruševinama. Sve to podsjeća nas da Međunarodni dan pasa nije samo praznik ljubimaca, nego i dan zahvalnosti.

Dan posvećen ljubavi, ali i odgovornosti

Međunarodni dan pasa prilika je da podsjetimo na naše autohtone pasmine baraka i tornjaka, da pogledamo prema regionalnim primjerima poput proslava u čast dalmatinca, ali i da se vratimo na suštinu, pas nije igračka, on je odgovornost. Udomljavanje, pravilna briga, ljubav i pažnja najbolji su način da pokažemo koliko cijenimo ovu neraskidivu vezu čovjeka i psa.

