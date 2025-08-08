Danas je Svjetski dan mačaka, evo zašto zaslužuju posebno mjesto u našem životu

Danas je Svjetski dan mačaka, međunarodni datum koji se svake godine obilježava 8. augusta, a posvećen je ovim tajanstvenim, nježnim i neodoljivim životinjama.

Utemeljio ga je 2002. godine Međunarodni fond za dobrobit životinja. Ovaj dan ima za cilj podizanje svijesti o zaštiti i brizi za mačke širom svijeta. Mačke danas nisu samo kućni ljubimci, već su često ravnopravni članovi porodice, tihi terapeuti i simboli slobode, neovisnosti i elegancije.

Svjetski dan mačaka nije samo prilika da se raznježimo uz fotografije svojih mezimica, već i da se podsjetimo koliko su one važne za naše mentalno zdravlje. Brojne studije su pokazale da predenje mačke umiruje nervni sistem, smanjuje stres i čak može pomoći u smanjenju krvnog pritiska.

U urbanim sredinama, mačke su nerijetko utočište za ljude koji žive sami, starije osobe, pa i one koji rade od kuće. Njihovo prisustvo smanjuje osjećaj usamljenosti, a njihova rutina podsjeća nas na važnost svakodnevnog ritma i nježnosti.

Na ovaj dan mnoge organizacije za zaštitu životinja širom svijeta pokreću kampanje za udomljavanje napuštenih mačaka. Ako ste ikada razmišljali o udomljavanju, današnji datum možda je upravo prava prilika da toj odluci date konkretan oblik.

Ne zaboravimo ni brojne ulične mačke koje, iako nisu ničije, itekako zaslužuju pažnju. Mala zdjelica hrane, posuda s vodom ili čak obična kartonska kutija mogu im mnogo značiti, posebno tokom vrelih ljetnih dana.

Svjetski dan mačaka nas podsjeća da ljubav ne mora biti glasna da bi bila duboka. Mačke su tihe, promišljene i vjerne na svoj način, a ako ih poštujemo onakve kakve jesu, one će nam to višestruko uzvratiti.

Ako imate mačku, danas je savršen dan da joj posvetite dodatnu pažnju, a ako je nemate, možda je vrijeme da se zapitate zašto.