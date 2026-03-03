Svjetski dan sluha u Tuzli: Upozorenje na rizike po sluh mladih

Svjetski dan sluha u Tuzli bit će obilježen danas edukativno-informativnim aktivnostima koje organizuje Univerzitet u Tuzli – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli. Događaj će se održati ispred Robne kuće Tuzlanka s početkom u 13 sati, a namijenjen je svim građanima, s posebnim fokusom na djecu i mlade.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana sluha u Tuzli je podizanje svijesti o ozbiljnim rizicima po sluh, posebno kod mladih koji su svakodnevno izloženi glasnoj muzici i buci putem slušalica. Studenti i profesori fakulteta razgovarat će s građanima o značaju prevencije i ranog prepoznavanja oštećenja sluha, naglašavajući da su posljedice prekomjerne izloženosti buci često trajne.

Rezultati istraživanja koje je proveo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet među mladima ukazuju na zabrinjavajuće navike. Čak 77,6 posto mladih koristi slušalice, dok 59,3 posto bira slušalice koje idu direktno u uho. Najčešće se koriste uz mobilni telefon, u 87,4 posto slučajeva. Svakodnevno ih koristi 67,5 posto ispitanika, a 16,7 posto mladih sluša muziku više od pet sati dnevno. U bučnom okruženju 66 posto mladih dodatno pojačava jačinu zvuka, dok 37,7 posto priznaje da muziku sluša glasno, što direktno povećava rizik od trajnog oštećenja sluha.

Tokom aktivnosti građani će imati priliku dobiti stručne savjete o zaštiti sluha, naučiti kako pravilno i sigurno koristiti slušalice, te kako kontrolisati jačinu zvuka. Poseban akcenat bit će stavljen na prepoznavanje ranih simptoma oštećenja sluha, kao i na podjelu edukativnih materijala sa smjernicama za očuvanje slušnog zdravlja.

Organizatori poručuju da oštećenje sluha najčešće nastaje postepeno i bez boli, zbog čega mnogi mladi ne prepoznaju problem na vrijeme. Upravo zato Svjetski dan sluha u Tuzli predstavlja priliku da se kroz direktan razgovor i savjetovanje ukaže na važnost odgovornog ponašanja i zaštite sluha.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kontakt osobe su dr. sci. Admira Beha, vanredna profesorica, i dr. sci. Alma Huremović, vanredna profesorica, putem telefona 061 869 816 i 061 963 000 ili putem e-mail adresa [email protected] i [email protected].

