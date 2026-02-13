Svjetski dan radija, u BiH se emituju 154 stanice

Svjetski dan radija obilježava se 13. februara širom svijeta kao podsjetnik na značaj jednog od najdugovječnijih i najdostupnijih medija u modernoj historiji. Ovaj datum ustanovio je UNESCO s ciljem da se istakne uloga radija u informisanju javnosti, jačanju slobode izražavanja i povezivanju različitih zajednica.

Radio je kroz decenije ostao izvor brzih i pouzdanih informacija, posebno u kriznim situacijama, prirodnim nesrećama i vanrednim okolnostima, kada drugi kanali komunikacije često zakažu. Upravo zbog svoje tehničke jednostavnosti i širokog dometa, radio i danas ima posebno mjesto u lokalnim sredinama, ali i u globalnom medijskom prostoru.

Prema registru korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije, danas se u Bosni i Hercegovini emituju 154 radijska programa, od čega 147 radijskih programa putem zemaljske radiodifuzije (FM), dvije radio-stanice koje emituju na srednjim talasima, a registrovane su i dvije neprofitne radio-stanice. Takođe, radijski program emituju i tri javna RTV servisa u BiH.

Među radio stanicama prisutnim u BiH je i naš Radio Slon. Krajem decembra Radio Slon proslavio je 30. rođendan.

U vremenu digitalnih platformi i društvenih mreža radio se prilagodio novim navikama publike, pa se programi sve češće prate putem interneta, mobilnih aplikacija i podcast formata. Ipak, njegova osnovna vrijednost ostaje ista, neposredan glas, kontakt sa slušaocima i osjećaj bliskosti koji drugi mediji teško mogu nadomjestiti.

Svjetski dan radija ujedno je prilika da se oda priznanje novinarima, urednicima, tehničarima i svima koji svakodnevno stvaraju radijski program, ali i da se podsjeti na važnost profesionalnog i odgovornog informisanja u javnom interesu.