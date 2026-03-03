Danas je Svjetski dan uha i sluha

Svjetski dan uha i sluha 3. mart obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja sluha i pravovremenog otkrivanja poteškoća kod djece i odraslih. Ovaj datum ustanovila je Svjetska zdravstvena organizacija kako bi skrenula pažnju na rastući problem oštećenja sluha i potrebu za preventivnim djelovanjem u zajednici.

Sluh je temelj razvoja govora, učenja i socijalne interakcije. Kada se poteškoće prepoznaju na vrijeme, otvara se prostor za brzu dijagnostiku i uključivanje djeteta u tretman, čime se umanjuju posljedice po obrazovni uspjeh i psihosocijalni razvoj. Upravo zato Svjetski dan uha i sluha 3. mart ima snažnu javnozdravstvenu poruku, rano otkrivanje znači veće šanse za uredan razvoj.

Podaci iz dužeg vremenskog perioda potvrđuju značaj ove mjere. Od 2014. do 2025. godine pregledan je 54.241 učenik, dok je 1.112 djece, odnosno 2,1 posto, upućeno na dodatne preglede. Iako se radi o relativno malom procentu, svako dijete kod kojeg se oštećenje otkrije na vrijeme dobija priliku za adekvatnu rehabilitaciju i očuvanje kvaliteta života.

Posebno mjesto u sistemu rane detekcije ima neonatalni skrining sluha koji se provodi u Kantonalnoj bolnici Zenica. Pregled se obavlja u prvim danima života, najčešće prije otpusta iz porodilišta, primjenom bezbolnih i objektivnih metoda testiranja. Na taj način eventualna oštećenja sluha mogu se prepoznati u periodu kada je mogućnost utjecaja na razvoj govora i jezika najveća.

Univerzalni neonatalni skrining predstavlja jednu od ključnih mjera primarne i sekundarne prevencije u dječjem zdravstvu. Pravovremena dijagnostika i uključivanje u ranu rehabilitaciju značajno doprinose razvoju govora, jezika i kognitivnih sposobnosti, smanjujući dugoročne obrazovne i socijalne poteškoće.

Uz sistematske preglede, sve je izraženija potreba za edukacijom roditelja i odgajatelja o ranim znakovima odstupanja u razvoju. Projekat „Alarmi u razvoju djeteta – kada se obratiti terapeutu?“ usmjeren je upravo na prepoznavanje signala koji mogu ukazivati na kašnjenje ili poremećaj govora i jezika. Kako je sluh osnova razvoja komunikacije, neprepoznato oštećenje može imati direktne posljedice na cjelokupan razvoj djeteta.

Povezivanje skrininga sluha sa edukacijom zajednice stvara jedinstven sistem rane detekcije i intervencije. Time se skraćuje period od uočavanja poteškoće do početka tretmana, što je od presudne važnosti za optimalan razvoj.

Svjetski dan uha i sluha 3. mart ujedno je podsjetnik na faktore rizika koji mogu dovesti do oštećenja sluha, izloženost buci, nepravilno i dugotrajno korištenje slušalica, neliječene upale uha i neadekvatna primjena lijekova. Prevencija počinje informisanošću, a očuvanje sluha predstavlja ulaganje u sposobnost djeteta da uči, komunicira i ravnopravno učestvuje u društvu.

IZVOR: PRESS INZ