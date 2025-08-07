Šta znači kada vam “zvoni” uho?

Zvonjava u ušima može biti neugodna, ali prema starim narodnim vjerovanjima, ona nosi i simbolično značenje. Posebno kada se radi o desnom uhu – jer to, kako kažu, nikada nije slučajno.

Desno uho – znak zlobe

Ako vam zvoni u desnom uhu, vjeruje se da vas neko ogovara na negativan način. To može biti znak da neko iz vaše okoline izgovara ružne riječi o vama, širi tračeve ili vam zavidi. U narodnoj tradiciji, desno uho povezano je sa zlobnim komentarima i lošim energijama koje dolaze izvana.

Kako se zaštititi od zlobnika

Jedan od neobičnih savjeta iz narodne prakse jeste da se povučete za desno uho kada osjetite zvonjavu. Vjeruje se da će osoba koja vas ogovara tada „ugristi za jezik“ i prestati govoriti loše o vama. Ovaj gest smatra se simboličnom zaštitom od negativnih utjecaja.

Lijevo uho – potpuno druga priča

Za razliku od desnog, ako vam zvoni u lijevom uhu, to se tumači kao znak da vas neko spominje s ljubavlju. Lijevo uho povezano je s pozitivnim emocijama, nježnim mislima i lijepim riječima koje vam neko upućuje – čak i kada niste prisutni.

Zvonjava u ušima – između medicine i simbolike

Iako zvonjava u ušima može imati medicinske uzroke poput tinitusa, infekcija ili promjena krvnog pritiska, mnogi i dalje vjeruju u njeno simbolično značenje. Spoj nauke i tradicije ovom fenomenu daje dodatnu dimenziju – pa nije loše obratiti pažnju na to koje vam uho „zvoni“.