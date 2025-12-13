Nedjelja na Trgu slobode rezervisana za mađioničare i Kiki Klouna

Turistička zajednica grada Tuzle najavila je da će nedjelja, 14. decembar 2025. godine, na Trgu slobode biti posvećena najmlađima, uz poseban zabavni program koji donosi spoj čarolije, smijeha i praznične atmosfere.

Program počinje u 12 sati

Program u nedjelju počinje u 12 sati, kada je za djecu pripremljena mađioničarska predstava koja će mališane povesti u svijet trikova i iluzija.

Nakon toga, od 13 do 14 sati, na Trgu slobode ponovo će nastupiti Kiki Kloun, čiji su nastupi već prepoznatljivi po interakciji s djecom i vedrom raspoloženju.

Iz Turističke zajednice grada Tuzle poručuju da je cilj ovakvih sadržaja da se djeci omogući kvalitetno vrijeme na otvorenom, uz igru, druženje i zabavu prilagođenu njihovom uzrastu.

Roditelji i djeca pozvani su da nedjeljno popodne provedu u centru grada i uživaju u zimskom programu koji Tuzla nudi tokom decembra.