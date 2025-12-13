Nedjelja na Trgu slobode rezervisana za mađioničare i Kiki Klouna

Edina Rizvić Aščić
Foto: Turistička zajednica Grada Tuzla

Turistička zajednica grada Tuzle najavila je da će nedjelja, 14. decembar 2025. godine, na Trgu slobode biti posvećena najmlađima, uz poseban zabavni program koji donosi spoj čarolije, smijeha i praznične atmosfere.

Program počinje u 12 sati

Program u nedjelju počinje u 12 sati, kada je za djecu pripremljena mađioničarska predstava koja će mališane povesti u svijet trikova i iluzija.

Nakon toga, od 13 do 14 sati, na Trgu slobode ponovo će nastupiti Kiki Kloun, čiji su nastupi već prepoznatljivi po interakciji s djecom i vedrom raspoloženju.

Iz Turističke zajednice grada Tuzle poručuju da je cilj ovakvih sadržaja da se djeci omogući kvalitetno vrijeme na otvorenom, uz igru, druženje i zabavu prilagođenu njihovom uzrastu.

Roditelji i djeca pozvani su da nedjeljno popodne provedu u centru grada i uživaju u zimskom programu koji Tuzla nudi tokom decembra.

 

