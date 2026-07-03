Obrazovanje u Tuzli u fokusu tematske sjednice Gradskog vijeća

Obrazovanje u Tuzli bilo je tema nastavka tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su vijećnici raspravljali o stanju srednjeg i visokog obrazovanja, potrebama učenika i studenata, razvoju Univerziteta u Tuzli, ali i zahtjevima tržišta rada.

Tuzla, kao univerzitetski grad, mora imati jasniju sliku o stanju u srednjem i visokom obrazovanju, poručeno je tokom rasprave. Cilj je da se kroz zaključke Vijeća okupe institucije nadležne za obrazovanje, učenici, studenti, privrednici i drugi akteri koji mogu dati konkretne prijedloge za unapređenje obrazovnog sistema.

“Moram reći, radi građana, da nije sve onako kako se želi predstaviti. Mi imamo više dobrih stvari. Kada je riječ o srednjem obrazovanju, jer je tema srednje i visoko obrazovanje, urađena je jedna odlična stvar, a to je reforma srednjeg stručnog obrazovanja, koje treba biti u skladu sa potrebama tržišta rada. Kada je riječ o visokom obrazovanju, moramo biti ponosni na kapitalni projekat koji će dobiti grad Tuzla, jer Tuzla ima direktan interes kroz broj studenata koji se upisuju, a to je kampus Univerziteta u Tuzli”, rekao je Senad Mehmedinović, predsjednik Kluba vijećnika NL Sloboda u Gradskom vijeću Tuzla.

Iako obrazovanje nije direktna nadležnost Grada, vijećnici smatraju da Tuzla ima pravo i obavezu da o ovoj temi razgovara. Tokom rasprave ukazano je i na potrebu snažnije institucionalne saradnje Grada Tuzle i Univerziteta u Tuzli, posebno kroz strateški dokument kojim bi se definisali konkretni modeli za zadržavanje visokoobrazovanih mladih osoba u Tuzli.

Naglašeno je da su Gradska uprava i Univerzitet fizički udaljeni svega nekoliko desetina metara, ali da je za ozbiljniji pristup obrazovanju i potrebama mladih nužna jasnija i dugoročnija saradnja. Posebno je istaknuta reforma srednjeg stručnog obrazovanja, koja bi trebala pratiti potrebe tržišta rada, kao i značaj izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, jednog od kapitalnih projekata za grad.

“Ono što mene posebno raduje jeste izgradnja laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a zatim i 50 godina postojanja našeg Univerziteta. Dakle, 50 godina izgradnje visokostručnih kadrova. S druge strane imamo i srednjoškolsko obrazovanje. Pominjali smo više škola koje su gradile razne sisteme, a uglavnom su gradile Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Denis Bećirović, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla.

Zaključcima Gradskog vijeća podržan je rad i razvoj Univerziteta u Tuzli, uključujući izgradnju kampusa i način finansiranja. Poseban značaj dat je i planiranoj izgradnji laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta, ali i jubilejima obrazovnih ustanova koje su decenijama stvarale stručne kadrove.

U narednom periodu očekuje se da nadležne institucije dostave informacije i preporuke koje bi trebale poslužiti kao osnova za novu raspravu. Prema najavama, nastavak sjednice o ovoj temi trebao bi biti organizovan u roku od 30 dana, uz učešće nadležnih institucija, obrazovnih ustanova, učeničkih i studentskih organizacija.