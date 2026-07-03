Hoće li konačno biti olakšana vožnja jednom od najtežih dionica puta Tuzla – Sarajevo?

Trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18 Tuzla, Sarajevo planirane su na dionici Stupari, Vitalj, jednoj od najkritičnijih saobraćajnica na ovom pravcu, potvrđeno je u odgovoru koji su Ceste Federacije BiH dostavile federalnom parlamentarnom zastupniku Admiru Čavaliću iz Naroda i pravde.

Čavalić je ranije više puta upućivao zastupničke inicijative i pitanja prema Javnom preduzeću Ceste FBiH, tražeći konkretne informacije o tome kada bi ova važna dionica mogla biti poboljšana. Riječ je o dijelu magistralnog puta koji svakodnevno koriste brojni vozači između Tuzle i Sarajeva, a koji je posebno zahtjevan zbog teretnog saobraćaja, uspona i čestog usporavanja vozila.

U odgovoru Cesta FBiH navedeno je da je izgradnja traka za spora vozila planirana na ukupno tri poddionice. Prva je Prijanovići, Hrastić u dužini od 2,7 kilometara, druga Brlošići, Gojakovići u dužini od 2,8 kilometara, dok je treća Gojakovići, Vitalj, također u dužini od 2,8 kilometara.

Trake za spora vozila na M18 čekaju ključne procedure

Iz Cesta FBiH pojašnjeno je da su idejni projekti već završeni, dok je trenutno u toku izrada glavnih projekata za navedene poddionice. Tek nakon završetka te dokumentacije bit će poznati precizniji podaci o vrijednosti radova, jer konačne predmjere i predračuni još nisu završeni.

Važan dio procedure bit će i javne rasprave koje će Ceste FBiH organizovati u saradnji s Općinom Kladanj. Na tim raspravama građanima, vlasnicima zemljišta i drugim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima trebala bi biti predstavljena projektna rješenja.

Nakon javnih rasprava očekuje se predlaganje proglašenja javnog interesa, što je neophodno kako bi se olakšao i ubrzao postupak eksproprijacije. Upravo od tih procedura zavisit će i dinamika početka radova na ovoj dionici.

Čavalić je naveo da je Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH, kojim rukovodi, ranije podržao kreditno zaduženje za ovu namjenu. Sada se, kako je istakao, čeka sjednica Parlamenta FBiH na kojoj bi to zaduženje trebalo biti potvrđeno.

Poručio je da će nastaviti pratiti realizaciju projekta i insistirati da se preostale procedure završe što prije, kako bi radovi na dionici Stupari, Vitalj počeli u najkraćem mogućem roku.