CIK BiH priprema izbore uz nove tehnologije: Obučeno 150 trenera za skenere i biometriju

CIK (Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine) završila je dvodnevnu obuku za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu educirati predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora o korištenju novih izbornih tehnologija na Općim izborima 2026. godine.

Obuka je održana 16. i 17. augusta u saradnji s kompanijom Smartmatic d.o.o., a učesnici su prošli teorijski i praktični dio rada s uređajima koji će biti korišteni tokom izbornog procesa.

Poseban fokus bio je na uređajima za verifikaciju identiteta i autentifikaciju birača, kao i na optičkim skenerima glasačkih listića.

Tokom treninga učesnici su se upoznali s instalacijom i podešavanjem uređaja, postupkom identifikacije birača, procesom glasanja te načinima otklanjanja eventualnih tehničkih problema.

Dio obuke bio je posvećen praktičnim simulacijama situacija koje bi se mogle pojaviti na biračkim mjestima tokom izbornog dana.

Nakon završene obuke, treneri će svoja znanja prenositi predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine, čime počinje naredna faza priprema za Opće izbore 2026. godine.

Iz CIK-a BiH navode da će aktivnosti na edukaciji učesnika u izbornom procesu biti nastavljene, s ciljem što efikasnije primjene novih tehnologija i jačanja integriteta izbornog procesa.