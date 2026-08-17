Zenica se sutra oprašta od petero planinara stradalih na Elbrusu

Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula tragično stradali tokom uspona na Elbrus u Ruskoj Federaciji dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu, a sutra će u Zenici biti održani komemoracija, zajednička dženaza i ukop.

U nesreći su život izgubili supružnici Alma i Denis Okanović, doktorica Kantonalne bolnice Zenica Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić. Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli su nesreću i početkom augusta vratili se u Zenicu.

Komemoracija stradalim planinarima bit će održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica s početkom u 15 sati.

Zajednička dženaza bit će klanjana nakon ikindije-namaza, u 16.44 sati, na platou ispred Islamskog centra „Sultan Ahmed“ i Sultan Ahmedove, Čaršijske džamije. Dženazu će predvoditi zenički muftija hafiz Mevludin ef. Dizdarević.

Nakon dženaze bit će obavljen zajednički ispraćaj i ukop na Gradskom groblju „Prašnice“.

Predsjednik Gorske službe spašavanja, Stanica Zenica Dino Ahmetović naveo je da se na posljednjem ispraćaju očekuje veliki broj građana i predstavnika javnog života, među kojima i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

Supružnici Okanović, kao i preživjeli Adilović i Vidimlić, bili su članovi GSS-a Zenica i Planinarskog društva „Vedro“. Članovi ovog planinarskog društva bili su i Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović proglasio je utorak, 18. august, Danom žalosti na području Zenice. Ranije je, 28. jula, Dan žalosti zbog tragedije bio proglašen i na području Federacije Bosne i Hercegovine.