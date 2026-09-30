Veća zaštita štediša: Osigurani depozit u bankama u BiH sada do 100.000 KM

Arnela Šiljković - Bojić
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Foto: Novac/konvertibilna marka/ilustracija

Osigurani depozit u bankama u Bosni i Hercegovini od 1. novembra iznosit će do 100.000 KM po deponentu, saopćila je Agencija za osiguranje depozita BiH.

Upravni odbor Agencije prije sedam dana donio je odluku kojom se maksimalni iznos osiguranog depozita povećava sa dosadašnjih 70.000 KM na 100.000 KM.

Iz Agencije navode da će povećanje osiguranog iznosa pružiti viši nivo zaštite deponentima, doprinijeti jačanju povjerenja u bankarski sektor i finansijskoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Istaknuto je i da povećanje osiguranog iznosa predstavlja korak ka daljem usaglašavanju Bosne i Hercegovine sa standardima i direktivama Evropske unije u oblasti zaštite depozita.

Upravni odbor Agencije odlučio je i da stopa premije za narednu godinu za banke ostane na nivou iz 2026. godine. Tako će godišnja stopa premije i dalje iznositi 0,26 posto.

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