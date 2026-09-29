Mladi slušaju nova izborna obećanja, ali šta im se nudi da ostanu u BiH?

Mladi u izbornoj kampanji ponovo slušaju brojna obećanja, ali se znatno rjeđe govori o konkretnim i dugoročnim mjerama koje bi im omogućile da budućnost grade u Bosni i Hercegovini.

Tokom kampanje politički subjekti obraćaju se penzionerima, radnicima, porodicama i drugim kategorijama stanovništva, uz brojna obećanja koja se odnose i na infrastrukturne projekte. Kada je riječ o mladima, pitanja poput sigurnog zaposlenja, dostupnog stanovanja, studentskog standarda, zdravstvene zaštite i stvaranja uslova za ostanak u zemlji ostaju među njihovim ključnim problemima.

Komunikolog Mladen Bubonjić za BHRT je kazao da različita istraživanja pokazuju nizak nivo realizacije predizbornih obećanja, zbog čega obećanja tokom kampanje kod dijela građana više nemaju težinu kakvu su nekada imala.

Posebna pitanja otvaraju se i kada je riječ o studentima. Ana Sibinčić iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci ukazala je na potrebu rješavanja studentskog zdravstvenog osiguranja, ali i povećanja smještajnih kapaciteta zbog rasta broja studenata.

Problem položaja mladih nije ograničen samo na period izborne kampanje. Strategija UNDP-a za angažman mladih u Bosni i Hercegovini za period 2026–2030. kao značajne izazove navodi visoku nezaposlenost, ograničene mogućnosti za kvalitetno zapošljavanje, slabo učešće mladih u donošenju odluka te nedovoljnu povezanost obrazovanja sa potrebama tržišta rada.

UNDP upozorava i da razmišljanje o odlasku iz zemlje snažno oblikuje perspektivu mladih, dok dugotrajna emigracija i demografski pad dodatno usložnjavaju situaciju.

Zbog toga se pitanje mladih u izbornoj kampanji ne odnosi samo na broj obećanih stipendija ili jednokratnih mjera, već i na to postoje li dugoročne politike koje će mladima ponuditi kvalitetna radna mjesta, sigurnost i mogućnost da ostanu u Bosni i Hercegovini.

Izvor: BHRT