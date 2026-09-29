Ramiz Lupić trenirao sa svjetskom MMA zvijezdom Hamzatom Čimajevom

Tuzlanski MMA borac Ramiz Lupić, osnivač Bosnian Fighting Championshipa i glavni trener u Tuzla Combat Academy, odradio je zajednički trening sa jednom od najvećih svjetskih MMA zvijezda Hamzatom Čimajevom.

Čimajev je ponovo boravio u Bosni i Hercegovini, gdje je dio vremena proveo trenirajući sa domaćim borcima i prenoseći iskustvo stečeno na najvećoj svjetskoj MMA sceni.

Među borcima koji su imali priliku raditi s njim bio je i Ramiz Lupić, dugogodišnje ime tuzlanske borilačke scene, koji osim vlastite sportske karijere radi i sa novim generacijama boraca kroz Tuzla Combat Academy.

Zajednički trening bio je prilika za razmjenu iskustava, ali i direktan rad sa borcem koji godinama pripada samom vrhu svjetskog MMA sporta.

Hamzat Čimajev poznat je po izuzetno agresivnom stilu borbe, snažnom hrvanju i konstantnom pritisku na protivnika, zbog čega trening s njim predstavlja posebno iskustvo i za iskusne profesionalne borce.

Za tuzlansku MMA scenu ovakvi susreti imaju dodatnu vrijednost, posebno imajući u vidu da Lupić kroz Bosnian Fighting Championship i Tuzla Combat Academy radi na promociji borilačkog sporta i razvoju mladih MMA boraca u Bosni i Hercegovini.