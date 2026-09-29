Tuzla servis: Rođeno je 17 beba

Tuzla servis, prve servisne informacije za utorak, 29. septembar 2026. godine:

* VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

* MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je 11 krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda.

* HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 220 zdravstvenih usluga.

* VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.

* PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 13 beba, 11 dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su četiri djevojčice.

* JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

* OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

* TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.