Kamenac na česmi može se ukloniti bez jakih sredstava: Evo kako da ponovo zablista

Kamenac na česmi jedna je od najčešćih naslaga u kuhinji i kupatilu, posebno na mjestima koja su stalno u kontaktu s vodom. S vremenom se može pomiješati s ostacima sapuna, paste za zube i drugom prljavštinom, pa česma izgubi sjaj, a naslage postanu sve teže za uklanjanje.

Dobra vijest je da za čišćenje najčešće nisu potrebna agresivna sredstva. U mnogim slučajevima dovoljni su blagi rastvor octa ili limunske kiseline, malo strpljenja i stara četkica za zube.

Kako ukloniti kamenac bez skidanja dijelova česme?

Ako se naslage nalaze oko izlaza vode ili na mrežici, odnosno perlatoru, najjednostavnije je natopiti komad vate ili mekanu krpu rastvorom octa i vode, a zatim ga prisloniti uz dio na kojem se nakupio kamenac.

Krpu je moguće pričvrstiti gumicom kako bi ostala na mjestu. Nakon nekoliko minuta naslage bi trebale početi omekšavati. Vrijeme djelovanja zavisi od količine kamenca, ali je bolje postupak ponoviti nego ostavljati jako kiselo sredstvo predugo na površini.

Nakon toga česmu treba dobro isprati mlakom vodom. Tvrdokornije ostatke moguće je pažljivo ukloniti starom četkicom za zube ili mekanom krpom, bez grubog ribanja koje bi moglo oštetiti površinu.

Kod čišćenja je važno koristiti umjereno topao, a ne vreo rastvor. Visoke temperature nisu potrebne da bi ocat ili limunska kiselina djelovali.

Kada treba skinuti perlator?

Ako kamenac na česmi ne nestane nakon površinskog čišćenja, problem se često nalazi u perlatoru, malom nastavku na izlazu vode. U njemu se mogu nakupiti mineralne naslage koje smanjuju protok i uzrokuju neujednačen mlaz.

Ako se može jednostavno odvrnuti, perlator je najbolje skinuti i potopiti u mješavinu vode i octa. Nakon što naslage omekšaju, može se očistiti četkicom, dobro isprati i ponovo postaviti.

Prilikom odvrtanja treba biti pažljiv kako se ne bi oštetio navoj ili završna obrada. Ako je nastavak čvrsto blokiran kamencem, nije dobro koristiti pretjeranu silu.

Limunska kiselina kao alternativa

Za uklanjanje naslaga može se koristiti i limunska kiselina razrijeđena u toploj vodi. Postupak je sličan kao kod octa, rastvor se nanese na područje s kamencem, ostavi kratko da djeluje, a zatim se površina dobro ispere.

Kod hromiranih i drugih osjetljivih završnih obrada uvijek je preporučljivo prvo provjeriti preporuke proizvođača. Kiseline se ne bi trebale nekontrolisano koristiti na prirodnom kamenu i osjetljivim materijalima u neposrednoj blizini česme, jer ih mogu oštetiti.

Kako spriječiti brzo ponovno stvaranje naslaga?

Najjednostavnija navika je i najefikasnija. Nakon korištenja umivaonika ili sudopera česmu povremeno treba prebrisati suhom krpom kako se kapljice vode ne bi osušile na površini.

Upravo isparavanjem vode ostaju minerali koji stvaraju bijele naslage. Redovno brisanje zato može značajno usporiti ponovno stvaranje kamenca.

Ako se kamenac na česmi uklanja redovno, čišćenje traje svega nekoliko minuta. Kada se naslage dugo nakupljaju, potrebno je više vremena, a ponekad i skidanje perlatora ili temeljitije čišćenje pojedinih dijelova.