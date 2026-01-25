Evo kako da uklonite kamenac iz kuhala uz jednostavan trik

Život u područjima s tvrdom vodom često znači borbu s naslagama kamenca koje se hvataju na kućanskim aparatima, od slavina i tuš-ruža do veš mašine.

Mnogima je najnezgodniji kamenac u kuhalu za vodu, posebno ako često pravite čaj. U takvim domaćinstvima skidanje kamenca postane redovna rutina. Iako se najčešće koristi bijelo sirće, postoji i prirodna alternativa koja se pokazuje vrlo učinkovitom, limunska kiselina.

Limunska kiselina može ukloniti kamenac brzo i bez neugodnog mirisa, a pritom je i pristupačna. Neki pokušavaju s limunom ili limunovim sokom, jer sadrže citrinsku kiselinu, ali rezultati često izostanu kada su naslage jače, upravo zato što količina kiseline u limunu i soku obično nije dovoljno snažna da razgradi kamenac u kuhalu.

Za ovaj postupak, prema navedenoj metodi, potrebne su dvije kašike limunske kiseline u granulama. Dodaju se u kuhalo zajedno s četvrtinom vode, zatim se kuhalo uključi da prokuha. Proces traje nekoliko minuta, a kamenac se uklanja bez dodatnog trljanja ili ponavljanja postupka.

Kao mogući razlog slabijeg efekta navodi se pogrešno doziranje ili loše čuvanje limunske kiseline. Preporuka je da se drži u dobro zatvorenoj posudi, na hladnom i suhom mjestu, kako bi zadržala punu učinkovitost.

Ako nakon čišćenja ostane otopina, može poslužiti i za filter kuhala, koji se također često prekriva kamencem. Dovoljno je filter potopiti u otopinu desetak minuta, nakon čega se naslage skidaju.

Ovakav način čišćenja pomaže da kuhalo ostane čisto i funkcionalno, te može produžiti njegov vijek trajanja, uz prednost da se umjesto jačih hemikalija koristi jednostavnije, prirodnije rješenje.