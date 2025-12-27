Ovaj aparat jedan je od najčešćih uzročnika požara, evo kako izbjeći katastrofu

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da jedna jednostavna navika može značajno smanjiti rizik od pregrijavanja i požara pri korištenju kuhala za vodu. Kako piše Mirror, u Velikoj Britaniji je zabilježen porast nesreća povezanih s električnim aparatima, a kuhalo za vodu se izdvaja kao jedan od najčešće korištenih uređaja u domaćinstvima, budući da prosječan Britanac dnevno popije dvije do tri šolje čaja. Ovaj aparat sve je prisutniji i u domaćinstvima u regionu.

Iz organizacije Electrical Safety First navode da upravo zbog česte upotrebe kuhala treba poštovati osnovna sigurnosna pravila. „Kao jedan od najčešće korištenih električnih uređaja u našim domovima, kuhalo može predstavljati sigurnosni rizik ako se ne koristi pravilno“, upozoravaju stručnjaci.

Kao najvažniju mjeru ističu obavezno isključivanje kuhala iz struje kada se ne koristi. Također savjetuju da se, ukoliko kuhalo ima kabal, on drži van domašaja djece i kućnih ljubimaca kako bi se spriječilo povlačenje uređaja i eventualne nezgode. Posebno se preporučuje provjera da li kuhalo ima zaštitu od „kuhanja na suho“, odnosno mehanizam koji automatski isključuje uređaj ako nema dovoljno vode.

Stručnjaci upozoravaju da se kuhalo ne smije koristiti ako se primijete pukotine ili druga oštećenja, te da se u tom slučaju treba obratiti trgovcu ili proizvođaču radi savjeta ili zamjene. Također se ne preporučuje dodirivanje vanjske površine kuhala tokom rada, jer može postati izrazito vruća. Ako se osjeti miris paljevine ili čuju neuobičajeni zvukovi, kuhalo treba odmah isključiti iz struje i prestati ga koristiti.

Iz Electrical Safety First dodatno savjetuju redovnu kontrolu kuhala i utičnica, kako bi se na vrijeme uočili znakovi pregrijavanja, poput tragova zagorijevanja, „krckanja“ ili pretjeranog zagrijavanja uređaja. Ako dolazi do problema s osiguračima ili čestog isključivanja struje, preporučuje se pozvati ovlaštenog električara.

U slučaju da ipak dođe do požara, stručnjaci upozoravaju da se vatra ne pokušava gasiti samostalno, već da se prostor odmah napusti i pozove hitna pomoć. Također se savjetuje kupovina kuhala isključivo kod provjerenih trgovaca i poznatih proizvođača, uz izbjegavanje nereguliranih online tržišta. Potrošačima se preporučuje i da provjere da li je kuhalo obuhvaćeno eventualnim povlačenjem proizvoda s tržišta putem dostupnih online alata.