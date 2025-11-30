Električari upozoravaju: Ovaj korak je obavezan poslije korištenja kuhala

Stručnjaci za sigurnost električnih uređaja iz organizacije Electrical Safety First upozorili su korisnike da nakon svake upotrebe kuhalo za vodu treba isključiti iz utičnice. Navode da ovaj jednostavan korak može bitno smanjiti rizik od pregrijavanja i mogućeg požara, posebno jer je riječ o jednom od najkorištenijih uređaja u domaćinstvu.

Preporučuju i pažljivo odlaganje kabla, kako bi se spriječilo povlačenje od strane djece ili kućnih ljubimaca, te naglašavaju da kuhalo treba imati sigurnosnu funkciju automatskog isključivanja kada u njemu nema dovoljno vode. Ako se uoče oštećenja poput pukotina na kuhalu, savjet je da se aparat odmah prestane koristiti i da se kontaktira prodavač ili proizvođač.

Stručnjaci podsjećaju i na važnost redovnih provjera uređaja, što podrazumijeva pregled kabela, utikača i utičnice, kao i obraćanje pažnje na znakove poput pucketanja, zagrijavanja ili neuobičajenih mirisa. Ukoliko u domaćinstvu često ispadaju osigurači, potrebno je potražiti pomoć registriranog električara.

Posebno ističu ulogu detektora dima i topline, savjetujući da svaki sprat doma ima barem jedan ispravan alarmni uređaj koji se treba redovno testirati. U slučaju požara, naglašavaju, najvažnije je odmah napustiti prostor i pozvati nadležne službe.