Kako se brzo riješiti dosadnih fleka od sapuna i kamenca uz pomoć sastojaka iz kuhinje?

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Ostaci sapuna i kamenac na slavinama, pločicama i staklenim površinama mogu biti prava muka za svako domaćinstvo. Ipak, rješenje se često krije u jednostavnim i jeftinim stvarima koje već imate kod kuće – bez potrebe za skupim hemijskim sredstvima.

Trik s papirom koji čini čuda

Na društvenim mrežama sve više se dijeli trik čišćenja slavina i stakla pomoću obične papirne salvete ili papira za pečenje. Dovoljno je da njome prebrišete površinu, a zatim isperete mlakom vodom. Rezultat su čiste, sjajne površine bez tragova kapljica i sapuna.

Soda bikarbona – prirodni čistač za tvrdokorne mrlje

Soda bikarbona je jedan od najkorisnijih sastojaka za čišćenje u domaćinstvu. Zahvaljujući svojoj blago abrazivnoj strukturi, pomaže u uklanjanju naslaga bez oštećenja površine. Pomiješajte sodu s malo vode ili sirćeta i nanesite pastu na problematična mjesta. Nakon nekoliko minuta lagano obrišite i isperite – površina će ponovo zablistati.

Sirće i limuntus – snažan duo protiv kamenca

Ako se borite s tvrdokornim naslagama kamenca, jednostavan rastvor od sirćeta i limuntusa može učiniti čudo. Pomiješajte ih u toploj vodi i prebrišite slavine, staklo ili tuš kabinu. Ostavite da djeluje desetak minuta, zatim isperite i obrišite suhom krpom.

Redovno čišćenje je ključ

Najbolji način da spriječite nastanak tvrdokornih fleka jeste redovno čišćenje. Brzo brisanje nakon svakog tuširanja ili pranja ruku može u potpunosti spriječiti nakupljanje kamenca i ostataka sapuna.

