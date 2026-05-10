Pjena za brijanje i metla novi su hit za čišćenje podova

Pjena za brijanje ovih dana postala je jedan od najpopularnijih kućnih trikova za čišćenje, a korisnici društvenih mreža tvrde da u kombinaciji s običnom metlom može dati odlične rezultate na podovima.

Metoda je jednostavna. Klasična bijela pjena za brijanje nanese se direktno na čekinje sobne metle, nakon čega se laganim pokretima prelazi preko poda. Posebna pažnja obraća se na ćoškove, lajsne i dijelove na kojima se najčešće zadržavaju prašina, dlake i masnoća.

Nakon nekoliko minuta djelovanja, pod se prebriše vlažnom krpom od mikrofibera, a zatim dobro osuši kako ne bi ostali tragovi sapunice.

Oni koji su isprobali ovaj trik tvrde da pjena za brijanje djeluje kao blago sredstvo koje pomaže u uklanjanju prljavštine, bez grubog ribanja. Posebno se koristi na keramičkim pločicama, laminatu i lajsnama, gdje se često zadržavaju tragovi nakon uobičajenog čišćenja.

Ipak, preporuka je da se koristi isključivo klasična bijela pjena za brijanje, a ne gelovi, jer gel može ostaviti ljepljiv sloj na površini. Također, pod ne treba pretjerano kvasiti prije čišćenja, kako bi se prljavština lakše vezala za pjenu.

Osim za podove, ovaj trik se koristi i za osvježavanje tepiha i staza. Pjena se nanese na zaprljano mjesto, ostavi nekoliko minuta da djeluje, a zatim se usisa nakon što se osuši.

Iako se radi o jednostavnom kućnom savjetu, mnogi ga hvale jer može olakšati čišćenje i smanjiti potrebu za jačim hemijskim sredstvima.