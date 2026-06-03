Dioptrijske naočale mnogi svakodnevno čiste na pogrešan način, najčešće majicom, papirnom maramicom ili ubrusom, ne znajući da tako mogu oštetiti stakla i zaštitne slojeve na njima.

Iako se na prvi pogled čini da je dovoljno samo prebrisati stakla, stručnjaci preporučuju pažljivije čišćenje, posebno kod naočala koje imaju antirefleksni ili neki drugi zaštitni sloj. Nepravilno održavanje može dovesti do sitnih ogrebotina, zamućenja i bržeg propadanja stakala.

Najsigurniji način čišćenja je ispiranje naočala mlakom vodom, nakon čega se na stakla može nanijeti mala količina blagog deterdženta za suđe. Stakla i okvir treba pažljivo oprati prstima, a zatim ih dobro isprati kako na njima ne bi ostali tragovi sapunice.

Nakon pranja, dioptrijske naočale najbolje je osušiti čistom mikrofiber krpom. Važno je da krpa bude namijenjena upravo za naočale i da se redovno pere, jer prljava krpa može razmazati masnoću ili ostaviti sitne nečistoće koje oštećuju stakla.

Za svakodnevno čišćenje mogu se koristiti i sprejevi namijenjeni za naočale, uz obavezno korištenje mekane mikrofiber krpe. S druge strane, papirni ubrusi, salvete, maramice i odjeća nisu dobro rješenje, jer mogu ostaviti sitne ogrebotine, naročito ako su stakla suha i na njima ima prašine.

Posebnu pažnju treba obratiti i na nosnice i okvir naočala, jer se na tim dijelovima najčešće zadržavaju tragovi znoja, prašine i masnoće s kože. Redovno čišćenje cijelog okvira, a ne samo stakala, važno je i zbog higijene i zbog dužeg trajanja naočala.

Dioptrijske naočale preporučuje se čuvati u futroli kada se ne koriste, kako bi se smanjio rizik od grebanja, savijanja okvira ili drugih oštećenja. Također, naočale nije dobro ostavljati na visokim temperaturama, u automobilu ili blizu izvora toplote, jer toplota može uticati na okvir i zaštitne slojeve na staklima.

Pravilno čišćenje ne traje dugo, ali može značajno produžiti vijek trajanja naočala i omogućiti jasniji vid tokom dana. Zbog toga bi dioptrijske naočale trebalo održavati pažljivo i redovno, uz izbjegavanje brzih rješenja koja dugoročno mogu napraviti štetu.