Čistite pametnije, a ne duže: Ovo su savjeti koji mijenjaju kućnu rutinu

Postoje jednostavni trikovi i pametne navike koje mogu pomoći da dom očistimo brže, efikasnije i uz znatno manje truda. Uz nekoliko provjerenih savjeta, kućni poslovi mogu postati podnošljiviji, a rezultat uredniji i prijatniji prostor za boravak.

Nije tajna da mnogi izbjegavaju čišćenje. Bilo da je riječ o pranju rerne, usisavanju ili brisanju podova, malo ko želi provoditi večeri i vikende u višesatnom ribanju. Upravo zbog toga je Kacie Stephens, osnivačica kompanije The Big Clean Company, na TikToku podijelila sedam savjeta za koje tvrdi da mogu prepoloviti vrijeme provedeno u čišćenju.

U videu je postavila pitanje zašto profesionalci uspiju očistiti dom za nekoliko sati, dok drugima za isti posao treba cijeli dan. Jedan od ključnih razloga, kako objašnjava, jeste takozvano “vrijeme zadržavanja” sredstva za čišćenje. Riječ je o vremenu tokom kojeg proizvod, posebno dezinfekcijsko sredstvo, mora ostati vlažno na površini kako bi efikasno uništio bakterije. Upute o tom vremenu obično su navedene na ambalaži proizvoda, prenosi Daily Express. Ako se sredstvo obriše prerano, postupak se mora ponavljati, što produžava cijeli proces.

Stephens savjetuje da se čisti pametnije, a ne jače. Kao primjer navodi korištenje ravnog mopa za zidove i dugih krpa za prašinu na lajsnama, jer su takvi alati lakši za tijelo i omogućavaju brži rad. Također preporučuje da se ne koristi previše različitih proizvoda. Jedno višenamjensko sredstvo za čišćenje može uštedjeti i vrijeme i novac, te pojednostaviti rutinu.

Posebno naglašava pravilo čišćenja od vrha prema dnu, kako bi se izbjeglo ponovno prljanje već očišćenih površina. Kod brisanja savjetuje korištenje pokreta u obliku slova S, jer se na taj način sprječava preskakanje dijelova i izbjegava dvostruki rad.

Važan faktor su i pravi alati. Dobar brisač za staklo, kvalitetna reljefna krpa i četke za ribanje mogu značajno olakšati posao i učiniti ga efikasnijim.

Stephens preporučuje i da se čisti prostoriju po prostoriju, umjesto da se prelazi iz jedne sobe u drugu. Tvrdi da je brže završiti jednu cjelinu nego stalno mijenjati fokus. Savjetuje i da se prozori i podovi čiste u istom periodu, kako bi se posao zaokružio.

Na kraju poručuje da je organizacija ključna. Potrebno je unaprijed pripremiti sav pribor, postaviti tajmer i u potpunosti se posvetiti zadatku. Isključivanje mobilnog telefona i izbjegavanje ometanja, poput pregledanja društvenih mreža, može značajno ubrzati čišćenje. Kako kaže, kada se čišćenje tretira kao ozbiljan zadatak bez prekida, rezultati dolaze brže nego što očekujemo.