Kako pravilno čistiti keramičku tavu i produžiti njen vijek trajanja

Keramičke tave posljednjih godina postale su vrlo popularne u mnogim kuhinjama jer omogućavaju pripremu hrane s minimalnom količinom ulja, a pritom su jednostavne za održavanje. Ipak, kako bi zadržale svoja neprianjajuća svojstva i trajale što duže, potrebno ih je pravilno čistiti i izbjegavati nekoliko čestih grešaka.

Jedno od najvažnijih pravila je da se tava nikada ne pere odmah nakon kuhanja dok je još vruća. Nagla promjena temperature može oštetiti keramički sloj, što s vremenom dovodi do gubitka neprianjajućih svojstava. Najbolje je sačekati da se tava potpuno ohladi, a tek potom započeti s pranjem.

Za svakodnevno čišćenje dovoljno je koristiti toplu vodu, nekoliko kapi blagog deterdženta za suđe i mekanu spužvu ili krpu. Grube žice i abrazivne spužve treba izbjegavati jer mogu izgrebati površinu i oštetiti zaštitni sloj.

Ukoliko se na tavi zadrže zagorjeli ostaci hrane, ne preporučuje se njihovo struganje metalnim priborom. Mnogo je bolje napuniti tavu toplom vodom, dodati malo deterdženta i ostaviti je da odstoji petnaest do trideset minuta. Nakon toga se ostaci hrane obično lako uklanjaju mekanom spužvom.

Za tvrdokornije mrlje može pomoći i prirodno sredstvo koje mnogi već imaju u kuhinji. Soda bikarbona pomiješana s malo tople vode može se pretvoriti u gustu pastu koja se nanese na zaprljana mjesta. Nakon nekoliko minuta dovoljno je lagano preći spužvom i površina će ponovo biti čista.

Pravilnim održavanjem keramička tava može zadržati svoja svojstva godinama, a jednostavne navike poput izbjegavanja naglih temperaturnih promjena i korištenja blagih sredstava za čišćenje mogu značajno produžiti njen vijek trajanja.