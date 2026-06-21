Bijela majica požutjela ispod pazuha? Ovo je način da uklonite mrlje

Gotovo da nema osobe koja se barem jednom nije susrela s tvrdokornim žutim mrljama na omiljenoj bijeloj majici. Iako na prvi pogled djeluju kao problem koji se ne može riješiti, ove mrlje nastaju kao rezultat hemijskih reakcija koje se, uz odgovarajuće metode, mogu uspješno neutralisati sastojcima koje mnogi već imaju u kuhinji.

Neugledni žuti tragovi ispod pazuha čest su razlog za frustraciju, ali i za prerano bacanje odjeće, posebno bijele. Suprotno uvriježenom mišljenju, za njihov nastanak nije odgovoran samo znoj. Problem se javlja zbog hemijske reakcije između proteina i soli iz znoja i aluminijskih spojeva, koji su jedan od ključnih sastojaka u većini antiperspiranata.

Ta se mješavina s vremenom nakuplja, prodire duboko u vlakna tkanine, oksidira i stvara čvrste žućkaste tragove. Prirodni materijali, poput pamuka, posebno su osjetljivi jer snažno upijaju vlagu, zbog čega mrlje postaju vidljivije. Proces dodatno ubrzava tjelesna toplota, prenosi Numi.

Iako djeluju tvrdokorno, dobra vijest je da većina ovih mrlja nije trajna i može se ukloniti kod kuće, bez upotrebe agresivnih sredstava. Ključ uspjeha je u brzoj reakciji i izbjegavanju nekoliko čestih grešaka.

Najvažnije pravilo je da se klasični izbjeljivač s hlorom ne koristi na ovim mrljama. Iako se može činiti kao logično rješenje za bijelu odjeću, hlor može reagovati s proteinima iz znoja i mineralima, pa mrlja može potamniti i postati još vidljivija.

Jednako je važno ne sušiti odjeću u sušilici dok se potpuno ne uvjerite da je mrlja nestala. Visoka temperatura može “zaključati” preostale tragove u tkaninu, zbog čega ih kasnije postaje gotovo nemoguće ukloniti.

Prvi i najblaži korak u uklanjanju žutih tragova može biti soda bikarbona. Postupak je jednostavan, potrebno je pomiješati četiri kašike sode bikarbone s četvrtinom šolje tople vode, kako bi se dobila gusta pasta. Pastu treba nanijeti direktno na mrlju i nježno je utrljati u vlakna starom četkicom za zube. Nakon toga se ostavi da djeluje najmanje sat vremena, a potom se odjeća opere u mašini.

Sličan učinak ima i bijelo alkoholno sirće. Njegova kiselost pomaže u razgradnji naslaga minerala i ostataka antiperspiranta. Potrebno je pomiješati jednake dijelove sirćeta i vode, otopinu sipati u bocu s raspršivačem i obilno poprskati zamrljano područje. I ovu mješavinu treba ostaviti da djeluje sat vremena prije pranja.

Kada blaže metode ne daju željeni rezultat, može se koristiti jača kombinacija koja je izuzetno efikasna. Riječ je o mješavini tečnog deterdženta za suđe, hidrogen peroksida i sode bikarbone.

Potrebno je pomiješati jedan dio deterdženta za suđe s dva dijela 3-postotnog hidrogen peroksida. Dobijena tečna smjesa nanosi se na mrlju, a zatim se preko nje posipa obilniji sloj sode bikarbone. Sve sastojke treba dobro utrljati u tkaninu pomoću četkice.

Hidrogen peroksid djeluje kao blagi izbjeljivač na bazi kisika, deterdžent razgrađuje masnoće, dok soda bikarbona pomaže u izvlačenju nečistoća. Smjesu treba ostaviti da djeluje najmanje sat vremena, a zatim odjeću oprati na uobičajen način. Kod obojene odjeće važno je ovu metodu prvo testirati na skrivenom dijelu tkanine, kako ne bi došlo do izbljeđivanja boje.

Najbolji način borbe protiv žutih mrlja ipak je prevencija. Preporučuje se korištenje dezodoransa bez aluminija ili čekanje da se antiperspirant potpuno osuši na koži prije oblačenja.

Također, oznojenu odjeću ne bi trebalo ostavljati nagomilanu u korpi za veš, posebno tokom toplijih mjeseci. Odjeći treba omogućiti da se prozrači prije pranja, a najbolje ju je oprati što prije nakon nošenja. Nošenje pamučne potkošulje također može pomoći jer stvara zaštitnu barijeru između kože i odjeće.

Ako mrlja ostane i nakon pranja, postupak se može ponoviti. Odjeću je tada bolje sušiti na zraku, jer sunce djeluje kao prirodni izbjeljivač, dok sušilica može trajno fiksirati ostatke mrlje u tkanini.