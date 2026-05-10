Kako banane duže ostaju svježe? Jedan jednostavan trik može pomoći

Banane su jedno od najčešće kupovanih vrsta voća jer su praktične, zasitne i pogodne za brzi međuobrok. Ipak, često se desi da vrlo brzo omekšaju, potamne i postanu prezrele, zbog čega dio kupljenih banana završi u otpadu.

Razlog je etilen, prirodni plin koji banane počinju otpuštati nakon dozrijevanja. Što se više etilena oslobađa, banane brže sazrijevaju, mijenjaju boju i postaju mekše.

Dr. Dan Bebber sa University of Exeter pojasnio je da etilen potiče razgradnju ćelijskih zidova u voću, pretvaranje škroba u šećer i smanjenje kiselosti. Zbog toga banane postaju mekše i slađe, prenosi Daily Express.

Kako bi se taj proces usporio, stručnjaci preporučuju jednostavan trik, omotavanje peteljki banana biljnom, aluminijskom ili plastičnom kuhinjskom folijom.

Autorica vodiča o smanjenju bacanja hrane Amy Cross navodi da se na ovaj način smanjuje širenje etilena između plodova, pa banane sazrijevaju sporije i ravnomjernije.

Osim toga, preporučuje se da se banane drže dalje od drugog voća, poput jabuka, avokada ili krušaka, jer i ono otpušta etilen i može dodatno ubrzati sazrijevanje.

Banane je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od direktnog sunca i izvora topline.

Ovu metodu testirao je i kulinarski portal Kitchn, gdje su upoređivani različiti načini čuvanja banana. Tokom testa pokazalo se da su banane s omotanim peteljkama sporije tamnile i duže zadržale svjež izgled.

Iako ovaj trik ne može potpuno zaustaviti sazrijevanje, može pomoći da banane ostanu svježe duže nego inače.