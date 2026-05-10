Evo šta se događa s holesterolom kada jedemo banane

Banane su poznate po visokom udjelu kalija, ali stručnjaci navode da mogu biti korisne i za održavanje zdrave razine holesterola.

“Banane su, kao dio uravnotežene ishrane, odličan saveznik u održavanju zdrave razine holesterola”, rekao je intervencijski kardiolog dr. Nadim Geloo za Parade.

On pojašnjava da su banane bogate topivim vlaknima, koja mogu pomoći u smanjenju LDL-a, odnosno “lošeg” holesterola.

Kardiolog dr. Sean Mendez navodi da se topiva vlakna u crijevima vežu za žučne kiseline nastale iz holesterola, čime pomažu njegovom izlučivanju iz organizma. Banane su prirodno siromašne zasićenim mastima, a sadrže i antioksidanse poput vitamina C, koji mogu pomoći u smanjenju upala i oksidativnog stresa povezanog s holesterolom.

Dijetetičarka Gabrielle Gambino ističe da manje zrele, blago zelene banane imaju više vlakana od potpuno zrelih. Jedna studija pokazala je da je svakodnevna konzumacija banana tokom 12 sedmica poboljšala omjer LDL i HDL holesterola za 11 posto.

Ipak, Gambino savjetuje umjerenost zbog prirodnog šećera u bananama, te preporučuje najviše jednu bananu dnevno.

Dr. Geloo preporučuje kombinovanje banana sa zobenom kašom, orašastim plodovima ili grčkim jogurtom, kako bi njihov učinak na zdravlje srca bio još bolji.

“Ako banane spojite s grčkim jogurtom, svježim bobičastim voćem i pospete ih orašastim plodovima ili sjemenkama, dobit ćete doručak ili međuobrok koji je istovremeno zasitan i pogodan za optimalnu razinu holesterola”, zaključio je.