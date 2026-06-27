Dosadne muhe ulaze u dom? Ovaj trik iz kuhinje mogao bi vam pomoći

Muhe tokom ljetnih mjeseci predstavljaju veliki problem u mnogim domaćinstvima, jer ih privlače gotovo sve vrste hrane, od svježe pripremljenih obroka do ostataka koji se nalaze u kantama za otpad.

Visoke temperature dodatno pogoduju njihovom razmnožavanju, dok otvoreni prozori i vrata, koje mnogi ostavljaju širom otvorene kako bi rashladili prostorije, omogućavaju muhama da lako uđu u dom.

Jednostavan trik za tjeranje muha podijeljen je na društvenim mrežama, gdje stručnjaci za uređenje doma savjetuju da se talog od kafe zagrije u rerni oko 15 minuta.

Prema njihovim tvrdnjama, miris zagrijane kafe muhama je veoma neugodan, zbog čega brzo napuštaju prostor. Istovremeno, u kući ostaje prijatan miris, pa ovaj trik mnogima djeluje kao jednostavno i prirodnije rješenje tokom ljetnih dana.

Talog od kafe kao prirodno sredstvo protiv muha

Ovaj savjet izazvao je brojne pozitivne reakcije korisnika interneta. Mnogi su naveli da će odmah isprobati metodu, ističući da nisu znali da obični talog od kafe može biti efikasno sredstvo protiv muha.

Pojedini korisnici podijelili su i svoja iskustva, navodeći da se slična praksa koristi u ugostiteljskim objektima u Grčkoj, gdje se ostaci espresso kafe sagorijevaju kako bi se otjerale ose i muhe.

Za one kojima miris kafe nije prijatan, postoje i druge prirodne metode zaštite. Biljke poput bosiljka, mente, lavande i nevena poznate su po tome što svojim mirisom odbijaju muhe i druge insekte.

Također, štapići cimeta postavljeni uz prozore i vrata mogu pomoći da se smanji ulazak ovih dosadnih štetočina u dom.

Higijena je ključna u borbi protiv muha

Stručnjaci naglašavaju da je održavanje higijene najvažnija mjera u borbi protiv muha. Hranu je potrebno držati pokrivenu, a otpad redovno odlagati u kante koje imaju dobro zatvoren poklopac.

Kombinacijom urednog doma i prirodnih sredstava za odbijanje insekata moguće je značajno smanjiti broj muha tokom ljetnih dana i boravak u prostoru učiniti ugodnijim.