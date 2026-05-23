Muhe ulaze čim otvorite prozor? Ovaj prirodni trik mnogi već imaju u kuhinji

Topliji dani znače češće otvorene prozore i vrata, više svježeg zraka u domu, ali i problem koji se ponavlja svakog ljeta, muhe koje ulaze u kuću, zadržavaju se oko hrane i teško ih je otjerati.

Stručnjaci za dom navode da za tjeranje muha nije uvijek potrebno koristiti hemijska sredstva. Jedan od najjednostavnijih prirodnih trikova uključuje limun i klinčiće, sastojke koje mnogi već imaju u kuhinji, piše Express.

Postupak je jednostavan. Limun treba prerezati napola, a zatim u unutrašnjost utisnuti desetak do petnaest cijelih klinčića. Tako pripremljene polovine mogu se staviti u male posudice ili čašice za jaja i rasporediti na mjesta na kojima se muhe najčešće pojavljuju, poput prostora pored prozora, vrata, zdjele s voćem ili kuhinjske radne površine.

Miris limuna u kombinaciji s intenzivnim uljima klinčića ljudima je uglavnom ugodan, ali muhama smeta. Zbog toga ovaj trik može poslužiti kao brzo i prirodno rješenje, posebno tokom dana kada su prozori često otvoreni.

Polovine limuna potrebno je zamijeniti nakon nekoliko dana, odnosno kada se osuše. Najčešće ih treba promijeniti nakon tri do pet dana, zavisno od temperature u prostoru.

Ista metoda može se koristiti i tokom obroka na otvorenom. Limun s klinčićima može se staviti na sto, u blizinu hrane ili pića, kako bi se smanjilo zadržavanje muha oko obroka. Neki savjetuju i da se klinčići lagano zagriju ili zapale dok ne počnu tinjati, ali u tom slučaju treba biti posebno oprezan i nikada ih ne ostavljati bez nadzora.

Kao dodatna prirodna zaštita često se spominje i sprej od vode, bijelog sirćeta, nekoliko kapi ulja paprene metvice i malo sredstva za pranje posuđa. Takva mješavina može se raspršiti po okvirima vrata, prozorskim daskama, vanjskim stolovima ili površinama na koje muhe često slijeću.

Važno je naglasiti da se ovaj sprej koristi kao repelent, a ne kao sredstvo za ubijanje insekata, pa ga ne treba prskati direktno po muhama. Također, ulje paprene metvice može biti štetno za pse i mačke, zbog čega ga ne treba koristiti u blizini kućnih ljubimaca.

Iako nijedna prirodna metoda ne garantuje potpunu zaštitu, limun i klinčići mogu biti jednostavan, jeftin i sigurniji način da se tokom toplijih dana smanji broj muha u domu.