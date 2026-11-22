Igor Dodik, organizacioni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), izabran je za mandatara nove Vlade Republike Srpske. Odluku je danas saopćio predsjednik RS-a Savo Minić, nakon konsultacija s predstavnicima političkih stranaka.

Dodik je nakon imenovanja izjavio da mandat doživljava kao veliku čast, ali i ogromnu odgovornost, te poručio da će nastojati opravdati ukazano povjerenje.

Istakao je da građani očekuju bolje životne uslove, plate od kojih mogu živjeti, rast penzija, kvalitetnije obrazovanje i zdravstvo, kao i perspektivu za mlade u Republici Srpskoj.

Igor Dodik rođen je 25. januara 1989. godine u Banjoj Luci. Na općim izborima u oktobru 2026. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje obavlja i funkciju šefa Kluba poslanika SNSD-a.

Za organizacionog sekretara ove stranke imenovan je u februaru 2024. godine.

Minić je najavio da će nova Vlada biti formirana u kratkom roku, ocjenjujući da će se raditi o vladi kontinuiteta.