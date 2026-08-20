Odblokiran račun RTRS-a, zaposlenima danas stiže julska plata

Ali Huremović
Odblokiran račun RTRS-a, zaposlenima danas stiže julska plata

Račun RTRS-a danas je odblokiran, nakon pomoći Vlade Republike Srpske, čime su stvoreni uslovi da zaposlenima budu isplaćene julske plate.

Kako je saopćeno, radnici Radio-televizije Republike Srpske platu za juli trebali bi primiti tokom dana.

Iz Vlade Republike Srpske poručili su da neće dozvoliti urušavanje javnog medijskog servisa, ocjenjujući RTRS institucijom od značaja za Republiku Srpsku.

Naveli su i da će nastaviti tražiti rješenja koja bi trebala omogućiti dugoročnije i nesmetano funkcionisanje Radio-televizije Republike Srpske.

Odblokiranjem računa trenutno je riješen problem isplate plata zaposlenima, dok ostaje otvoreno pitanje dugoročnog finansiranja i stabilnosti javnog servisa.

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