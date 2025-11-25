BHRT najavio mirne proteste: “Nećemo posmatrati gašenje javnog servisa”

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine objavila je da će 27. novembra uposlenici BHRT-a održati mirne proteste ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Kako navode, razlog okupljanja je dugogodišnje ignorisanje zakonskih obaveza, neprovođenje Zakona o javnom RTV sistemu i sistemsko urušavanje jedinog državnog javnog servisa.

Istovremeno, BHT1 i BH radio 1 emitovat će specijalni program pod nazivom „Ne gasite BHRT“, posvećen razlozima krize, njenom uticaju na javnost i posljedicama po funkcionisanje servisa koji bi trebao služiti građanima.

Programsko-redakcijski kolegiji ranije su poslali pismo institucijama, predstavnicima međunarodne zajednice i javnosti u kojem su upozorili da je BHRT doveden u „posljednju fazu urušavanja“. Posebno su istaknuli problem dugovanja Radiotelevizije Republike Srpske, koje premašuju 100 miliona KM, i za koje tvrde da predstavljaju direktnu prijetnju opstanku BHRT-a.

Nedostatak finansijskih sredstava, zastarjela tehnika, smanjene mogućnosti odlazaka na teren, odgađanje programskih projekata i odlazak stručnog kadra navode se kao glavni problemi koji ugrožavaju misiju javnog servisa. Uprkos tome, BHRT poručuje da nastavljaju raditi u interesu građana i da neće šutjeti dok institucija od javnog značaja nestaje pred očima javnosti.

U saopštenju su istaknuli da političari nisu pozvani na protest, jer ih smatraju glavnim odgovornim za nastale probleme. Građani, kolege novinari i organizacije civilnog društva pozvani su da se 27. novembra u 10 sati pridruže mirnom okupljanju pred Parlamentom BiH.

Na dan protesta BHT1 i BH radio 1 u potpunosti mijenjaju programsku shemu. Višesatni program uživo iz protesta emitovat će se od 10 sati u nekoliko tematskih cjelina, dok će u večernjem terminu, nakon Dnevnika 2, biti prikazana repriza ključnih trenutaka.

Iz BHRT-a podsjećaju da je državna radiotelevizija jedna od najstarijih u regionu, s tradicijom od 80 godina, te upozoravaju da bi njeno gašenje značilo da BiH postaje jedina evropska država bez javnog RTV servisa.

„Nećemo mirno posmatrati urušavanje institucije koja pripada građanima Bosne i Hercegovine. Ovo je borba za javni interes i budućnost nezavisnog novinarstva“, poručili su iz BHRT-a.