Sindikat Solidarnosti sutra organizuje mirne proteste

Sindikat Solidarnosti organizuje mirne proteste 1. maja u 11 sati ispred zgrade SODASO u Tuzli.

Iz Sindikata Solidarnosti poručuju da, prema njihovom mišljenju, nema razloga za slavlje u trenutku kada se gase nekadašnji privredni giganti, među kojima navode Koksaru i Zeničku željezaru.

Kako ističu, vlasti, kako tvrde, građane ubrzano vode u dužničko ropstvo, zbog čega smatraju da bi građani širom Federacije BiH na Praznik rada trebali izaći na masovne proteste.

“Treba tražiti ostavke i krivičnu odgovornost za one koji su svojom nesposobnošću i neodgovornošću tome kumovali”, poručili su iz Sindikata Solidarnosti.

