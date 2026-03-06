Radnici Koksare danas traže svoja prava: Protest i šetnja prema Vladi TK

Jasmina Ibrahimović
Sindikat poručuje da radnici Koksare neće svojim rukama gasiti peći

Otpušteni radnici Koksare u Lukavcu danas organizuju protestno okupljanje kako bi ukazali na probleme s kojima se suočavaju nakon što su prije nekoliko mjeseci ostali bez posla.

Okupljanje je planirano u 8 sati ispred zgrade Općine Lukavac, odakle će radnici zajedno sa članovima porodica, prijateljima i građanima koji žele pružiti podršku krenuti u protestnu šetnju prema zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.

Radnici ističu da su prošla četiri mjeseca otkako su ostali bez zaposlenja, te navode da do danas nisu dobili konkretna rješenja za svoj status.

Poručuju da je cilj današnjeg protesta skrenuti pažnju nadležnih institucija na njihov položaj i zatražiti ostvarivanje prava, naglašavajući da je riječ o ljudima koji su godinama radili i doprinosili poslovanju kompanije.

Protestom žele dobiti jasne odgovore i konkretne korake koji bi pomogli u rješavanju njihove situacije.

