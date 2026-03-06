Radnici Koksare organizovali novi protest, Vlada TK pruža podršku

Otpušteni radnici Koksare Lukavac ponovo su se okupili ispred zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, tražeći razgovor sa nadležnima i rješavanje problema koji traju već mjesecima. Kažu da su na sastanak čekali gotovo pet mjeseci, a današnji protest vide kao pokušaj da konačno iznesu svoje zahtjeve i ukažu na težak položaj u kojem su se našli nakon gašenja proizvodnje. Poručuju da ne žele blokirati procese niti stvarati dodatne probleme, već traže isplatu zarađenih plata i rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla.

„Mi tražimo stečajnog upravnika. Ja sam lično, kao predstavnik ove grupe, kao starosjedilac i sve, pokušavao da se s njim susretnem, da jednostavno naša potraživanja za oktobarsku sredinu i novembarsku platu, koju je on uveo u stečajnu masu, da nam se hitno uplate ta sredstva, a ovo što je premijer rekao, ja sam baš nagovještavao i znam sa gradonačelnikom Edinom Delićem, kojem sam u tim momentima također rekao da se mora hitno, hitno nešto rješavati.“ – istakao je Nurdin Đuzić, dugogodišnji radnik Koksare.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da je važno što je uspostavljen način komunikacije sa ovom grupom radnika, čiji predstavnici ranije nisu bili uključeni u razgovore koje je Vlada vodila o Koksari. Prema njegovim riječima, dogovoreno je da radnici imaju svoje predstavnike koji će učestvovati u daljim aktivnostima institucija kantona kada je riječ o rješavanju njihovog statusa.

„Dogovorili smo kako ćemo komunicirati, on će imati svoje predstavnike i biti će uključeni u sve aktivnosti vlade i ministarstava koja će biti intenziviralna kada je u pitanju Koksara u narednom periodu od dakle penzionsanja, onih radnika koji imaju uslove za penzionsanje, prijevremeno penzionsanje, uvezivanje staža i određenih programe koje vlada Tuzlanskog kantona putem svojih ministarstava može provesti do njegovog učenja.“ – istakao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Kako je premijer naveo, institucije kantona već rade na prikupljanju podataka o radno sposobnim radnicima koji su ostali bez posla. Ministarstvo privrede, Služba za zapošljavanje i Privredna komora trebali bi, u saradnji sa poslodavcima, pokušati pronaći mogućnosti za novo zaposlenje dijela radnika. Istovremeno, Vlada najavljuje aktivnosti na penzionisanju onih koji za to imaju uslove, kao i na povezivanju radnog staža. Naglašeno je i da su u stečajnom postupku mogućnosti kantonalne vlade ograničene, ali da će se nastaviti tražiti načini da se pomogne radnicima.

„Proces ubrzati prema filter stanici, pa onda dalje nastaviti kako je i gradonačelnik rekao, da je voljan da filter stanica pripadne gradu. I mi smo voljni za takvo rješenje. Mi ne bojkotujemo niti sprečavamo bilo šta, nego samo tražimo da nam se isplate naša potraživanja.“ – dodaje Nurdin Đuzić, dugogodišnji radnik Koksare.

Radnici poručuju da očekuju konkretne korake u narednom periodu, prije svega kada je riječ o ubrzavanju postupaka u stečaju i rješavanju pitanja imovine Koksare. Naglašavaju da nisu protiv dogovora o daljoj sudbini pojedinih postrojenja, uključujući i filter stanicu, ali ističu da je za njih najvažnije da se riješi pitanje zaostalih plata i drugih potraživanja koja su, kako kažu, mjesecima bez odgovora.