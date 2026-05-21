Koksara Lukavac ponovo ide na prodaju, početna cijena smanjena na 119,7 miliona KM

Koksara Lukavac: Nakon odluke Odbora povjerilaca Koksare d.o.o. Lukavac u stečaju, sutra će biti raspisan drugi javni oglas za prodaju imovine ovog nekadašnjeg lukavačkog giganta.

Procijenjena vrijednost imovine Koksare iznosi 225,8 miliona KM, dok je minimalna početna cijena na posljednjem ročištu bila 150,5 miliona KM. Prema novom javnom oglasu, početna cijena bit će smanjena na oko 119,7 miliona KM.

Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je za FTV da u ponedjeljak, 25. maja, počinje isplata potraživanja radnika u iznosu od oko dva miliona KM, čime će biti ispunjeno ranije dato obećanje radnicima.

U toku je i procedura penzionisanja 35 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju. Ostatak radničkih potraživanja, koji se odnosi na otpremnine, bit će isplaćen nakon prodaje fabrike.